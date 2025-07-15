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Шестнадцать человек пострадали при ночной атаке украинских БПЛА на Воронеж

Шестнадцать человек пострадали при ночной атаке украинских БПЛА на Воронеж - 15.07.2025, ПРАЙМ

Шестнадцать человек пострадали при ночной атаке украинских БПЛА на Воронеж

Шестнадцать человек пострадали при ночной атаке украинских БПЛА на Воронеж, всего госпитализировано 13 человек, сообщил губернатор Александр Гусев. | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T09:12+0300

2025-07-15T09:12+0300

2025-07-15T09:12+0300

происшествия

общество

воронеж

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ВОРОНЕЖ, 15 июл - ПРАЙМ. Шестнадцать человек пострадали при ночной атаке украинских БПЛА на Воронеж, всего госпитализировано 13 человек, сообщил губернатор Александр Гусев. "На данный момент известно о 16 пострадавших в результате ночной атаки. 15 из них были ранены в Центральном и Коминтерновском районах Воронежа, в том числе один подросток (у него повреждено бедро). Наиболее часты осколочные ранения и резаные раны. Есть и ранения другого характера, и тяжёлые состояния: один мужчина находится в коме, у другого повреждены лёгкие. Всего в Воронеже госпитализированы 13 человек (ещё один от госпитализации отказался, один обратился в поликлинику с лёгкой травмой)", - написал Гусев в своём Telegram-канале.Гусев также пообещал оказать помощь жителям, чье имущество пострадало в результате ночной атаки дронов ВСУ на регион.

https://1prime.ru/20250714/svo-859464980.html

воронеж

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общество , воронеж