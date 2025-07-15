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ВВП Китая в I полугодии вырос на 5,3% - 15.07.2025, ПРАЙМ
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ВВП Китая в I полугодии вырос на 5,3%
ВВП Китая в I полугодии вырос на 5,3% - 15.07.2025, ПРАЙМ
ВВП Китая в I полугодии вырос на 5,3%
Добавлены подробности (3-й и 4-й абзацы). | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T05:42+0300
2025-07-15T05:42+0300
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Добавлены подробности (3-й и 4-й абзацы). ПЕКИН, 15 июл – РИА Новости. Валовый внутренний продукт (ВВП) Китая по итогам первого полугодия 2025 года вырос на 5,3% в годовом выражении, свидетельствуют обнародованные во вторник данные государственного статистического бюро КНР. "Согласно предварительным данным, ВВП Китая в первом полугодии 2025 года составил 66,053 триллиона юаней (9,21 триллиона долларов - ред.), рост в годовом выражении - 5,3%", - говорится в докладе ведомства. Отмечается, что в первом квартале 2025 года показатель в годовом выражении вырос на 5,4%, во втором квартале темпы роста несколько замедлились и составили 5,2%. В докладе статбюро уточняется, что за отчетный период первичный сектор экономики (сельское хозяйство) вырос на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 3,117 триллиона юаней (434,9 миллиарда долларов). Вторичный сектор экономики (промышленность и строительство) вырос на 5,3% - до 23,9 триллиона юаней (3,33 триллиона долларов). Третичный сектор (сфера услуг) вырос на 5,5%, составив 39,03 триллиона юаней (5,445 триллиона долларов). Ранее глава Государственного комитета по развитию и реформам КНР Чжэн Шаньцзе заявил, что ВВП Китая по итогам 2025 года, как ожидается, достигнет примерно 140 триллионов юаней (19,5 триллионов долларов). Согласно официальному прогнозу, темпы роста ВВП Китая в 2025 году составят около 5%. Ранее государственное статистическое бюро КНР сообщило, что ВВП Китая по итогам 2024 года вырос на 5% в годовом выражении, составив 134,908 триллиона юаней (18,41 триллиона долларов). При этом Международный валютный фонд (МВФ) оценил рост экономики Китая в 2024 году также в 5%, ухудшил прогноз роста в 2025 и 2026 году до 4%.
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общество , китай, кнр, мвф
Общество , КИТАЙ, КНР, МВФ
05:42 15.07.2025
 
ВВП Китая в I полугодии вырос на 5,3%

В Китае ВВП в первом полугодии вырос на 5,3% в годовом выражении

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Добавлены подробности (3-й и 4-й абзацы).
ПЕКИН, 15 июл – РИА Новости. Валовый внутренний продукт (ВВП) Китая по итогам первого полугодия 2025 года вырос на 5,3% в годовом выражении, свидетельствуют обнародованные во вторник данные государственного статистического бюро КНР.
"Согласно предварительным данным, ВВП Китая в первом полугодии 2025 года составил 66,053 триллиона юаней (9,21 триллиона долларов - ред.), рост в годовом выражении - 5,3%", - говорится в докладе ведомства.
Отмечается, что в первом квартале 2025 года показатель в годовом выражении вырос на 5,4%, во втором квартале темпы роста несколько замедлились и составили 5,2%.
В докладе статбюро уточняется, что за отчетный период первичный сектор экономики (сельское хозяйство) вырос на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 3,117 триллиона юаней (434,9 миллиарда долларов). Вторичный сектор экономики (промышленность и строительство) вырос на 5,3% - до 23,9 триллиона юаней (3,33 триллиона долларов). Третичный сектор (сфера услуг) вырос на 5,5%, составив 39,03 триллиона юаней (5,445 триллиона долларов).
Ранее глава Государственного комитета по развитию и реформам КНР Чжэн Шаньцзе заявил, что ВВП Китая по итогам 2025 года, как ожидается, достигнет примерно 140 триллионов юаней (19,5 триллионов долларов).
Согласно официальному прогнозу, темпы роста ВВП Китая в 2025 году составят около 5%. Ранее государственное статистическое бюро КНР сообщило, что ВВП Китая по итогам 2024 года вырос на 5% в годовом выражении, составив 134,908 триллиона юаней (18,41 триллиона долларов). При этом Международный валютный фонд (МВФ) оценил рост экономики Китая в 2024 году также в 5%, ухудшил прогноз роста в 2025 и 2026 году до 4%.
 
ОбществоКИТАЙКНРМВФ
 
 
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