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Минфин готовит налоговый вычет родителям на взносы по ПДС

Минфин готовит налоговый вычет родителям на взносы по ПДС - 15.07.2025, ПРАЙМ

Минфин готовит налоговый вычет родителям на взносы по ПДС

Минфин РФ подготовил поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие увеличение до 1 миллиона рублей на обоих родителей взноса по долгосрочным сбережениям для... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T19:27+0300

2025-07-15T19:27+0300

2025-07-15T19:28+0300

экономика

минфин

родители

налоговый вычет

взносы

программа долгосрочных сбережений

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Минфин РФ подготовил поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие увеличение до 1 миллиона рублей на обоих родителей взноса по долгосрочным сбережениям для налогового вычета для семей с детьми, сообщает министерство. "Единый налоговый вычет в размере 400 тысяч рублей за взносы по всем продуктам долгосрочных сбережений (долгосрочные сбережения, негосударственное пенсионное обеспечение, страхование жизни, инвестиции в фондовый рынок) как в свою пользу, так и в пользу членов семьи, будет увеличен до 500 тысяч каждому родителю в случаях, когда превышение связано со взносами по долгосрочным продуктам в пользу их детей. Таким образом, максимальная сумма налогового вычета по продуктам долгосрочных сбережений для семьи составит 1 млн. рублей, в том числе для каждого родителя – 500 тысяч рублей", - говорится в материалах на сайте ведомства. Возраст ребенка не должен превышать 18 лет или 24 года, если он учится очно, подчеркивает министерство. "Такой вычет предусматривается в каждом налоговом периоде в течение всего срока действия договора по продуктам долгосрочных сбережений", - добавили там. "Такие поправки к проекту закона о внесении изменений в Налоговый кодекс разработаны Минфином России и внесены на рассмотрение правительства РФ", - отмечается в материалах. Программа долгосрочных сбережений заработала в России с 1 января 2024 года. В рамках программы участники вносят добровольные взносы, получая софинансирование от государства. Максимальный объем софинансирования - 36 тысяч рублей в год. Кроме того, на сумму взносов в пределах 400 тысяч рублей в год предоставляется налоговый вычет. Минимальный срок участия в программе составляет 15 лет.

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минфин, родители, налоговый вычет, взносы, программа долгосрочных сбережений