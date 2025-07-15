https://1prime.ru/20250715/vychet-859528793.html
Минфин готовит налоговый вычет родителям на взносы по ПДС
Минфин готовит налоговый вычет родителям на взносы по ПДС - 15.07.2025, ПРАЙМ
Минфин готовит налоговый вычет родителям на взносы по ПДС
Минфин РФ подготовил поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие увеличение до 1 миллиона рублей на обоих родителей взноса по долгосрочным сбережениям для... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T19:27+0300
2025-07-15T19:27+0300
2025-07-15T19:28+0300
экономика
минфин
родители
налоговый вычет
взносы
программа долгосрочных сбережений
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/07/850728129_0:94:3189:1888_1920x0_80_0_0_2a4c3295add70492c042f5fa67e33aa4.jpg
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Минфин РФ подготовил поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие увеличение до 1 миллиона рублей на обоих родителей взноса по долгосрочным сбережениям для налогового вычета для семей с детьми, сообщает министерство. "Единый налоговый вычет в размере 400 тысяч рублей за взносы по всем продуктам долгосрочных сбережений (долгосрочные сбережения, негосударственное пенсионное обеспечение, страхование жизни, инвестиции в фондовый рынок) как в свою пользу, так и в пользу членов семьи, будет увеличен до 500 тысяч каждому родителю в случаях, когда превышение связано со взносами по долгосрочным продуктам в пользу их детей. Таким образом, максимальная сумма налогового вычета по продуктам долгосрочных сбережений для семьи составит 1 млн. рублей, в том числе для каждого родителя – 500 тысяч рублей", - говорится в материалах на сайте ведомства. Возраст ребенка не должен превышать 18 лет или 24 года, если он учится очно, подчеркивает министерство. "Такой вычет предусматривается в каждом налоговом периоде в течение всего срока действия договора по продуктам долгосрочных сбережений", - добавили там. "Такие поправки к проекту закона о внесении изменений в Налоговый кодекс разработаны Минфином России и внесены на рассмотрение правительства РФ", - отмечается в материалах. Программа долгосрочных сбережений заработала в России с 1 января 2024 года. В рамках программы участники вносят добровольные взносы, получая софинансирование от государства. Максимальный объем софинансирования - 36 тысяч рублей в год. Кроме того, на сумму взносов в пределах 400 тысяч рублей в год предоставляется налоговый вычет. Минимальный срок участия в программе составляет 15 лет.
https://1prime.ru/20250624/vychet-858813786.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/07/850728129_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_b7cfb33c5c8b4622c0f51a16815a7c5d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минфин, родители, налоговый вычет, взносы, программа долгосрочных сбережений
Экономика, Минфин, Родители, налоговый вычет, взносы, программа долгосрочных сбережений
Минфин готовит налоговый вычет родителям на взносы по ПДС
Минфин готовит налоговый вычет родителям на взносы до 1 млн рублей по ПДС
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Минфин РФ подготовил поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие увеличение до 1 миллиона рублей на обоих родителей взноса по долгосрочным сбережениям для налогового вычета для семей с детьми, сообщает министерство.
"Единый налоговый вычет в размере 400 тысяч рублей за взносы по всем продуктам долгосрочных сбережений (долгосрочные сбережения, негосударственное пенсионное обеспечение, страхование жизни, инвестиции в фондовый рынок) как в свою пользу, так и в пользу членов семьи, будет увеличен до 500 тысяч каждому родителю в случаях, когда превышение связано со взносами по долгосрочным продуктам в пользу их детей. Таким образом, максимальная сумма налогового вычета по продуктам долгосрочных сбережений для семьи составит 1 млн. рублей, в том числе для каждого родителя – 500 тысяч рублей", - говорится в материалах на сайте ведомства.
Возраст ребенка не должен превышать 18 лет или 24 года, если он учится очно, подчеркивает министерство. "Такой вычет предусматривается в каждом налоговом периоде в течение всего срока действия договора по продуктам долгосрочных сбережений", - добавили там.
"Такие поправки к проекту закона о внесении изменений в Налоговый кодекс разработаны Минфином России и внесены на рассмотрение правительства РФ", - отмечается в материалах.
Программа долгосрочных сбережений заработала в России с 1 января 2024 года. В рамках программы участники вносят добровольные взносы, получая софинансирование от государства. Максимальный объем софинансирования - 36 тысяч рублей в год. Кроме того, на сумму взносов в пределах 400 тысяч рублей в год предоставляется налоговый вычет. Минимальный срок участия в программе составляет 15 лет.
Раскрыто, за что россияне могут получить налоговый вычет