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В WGC допустили рост цен на золото

В WGC допустили рост цен на золото - 15.07.2025, ПРАЙМ

В WGC допустили рост цен на золото

Цены на золото во втором полугодии текущего года могут прибавить еще до 5% при сохранении стабильной ситуации в мировой экономике, если же она серьезно... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T15:50+0300

2025-07-15T15:50+0300

2025-07-15T15:50+0300

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Цены на золото во втором полугодии текущего года могут прибавить еще до 5% при сохранении стабильной ситуации в мировой экономике, если же она серьезно ухудшится, то стоимость этого драгметалла может подскочить на 10-15%, следует из сообщения Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC). Цены на золото стали резко расти в прошлом году, установив сразу 40 рекордов, а в первой половине этого года достигли уже 26 новых исторических максимумов. За этим стояла совокупность факторов, включая ослабление доллара США, ожидания снижения процентных ставок в будущем, а также усиление геополитической напряженности, в том числе из-за пошлин на импорт США. На конец июня 2025 года унция золота стоила 3 287 долларов, увеличившись с начала года на 26%. "Золото может двигаться в боковом тренде с возможным ростом – увеличившись еще на 0–5% во второй половине года", - считают аналитики в своем базовом сценарии. Отмечается, что падение процентных ставок в мире и сохраняющаяся неопределенность в мировой экономике будут поддерживать интерес инвесторов, особенно через золотые ETF и внебиржевые сделки. В то же время, спрос со стороны центральных банков, вероятно, останется высоким в 2025 году, снизившись по сравнению с предыдущими рекордами, но при этом значительно превышая средний показатель до 2022 года в 500-600 тонн. Однако в случае ухудшения экономических и финансовых условий в мире, что усилит стагфляционное давление и геоэкономическую напряженность, спрос на безопасные активы может существенно возрасти, что приведет к росту цен на золото уже на 10–15%. Если же ситуация в мировой экономике станет лучше, то цены на золото могут потерять 12-17% во второй половине 2025 года.

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общество , сша