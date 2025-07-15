https://1prime.ru/20250715/yuan-859488785.html
Юань открыл торги во вторник снижением
Юань открыл торги во вторник снижением - 15.07.2025, ПРАЙМ
Юань открыл торги во вторник снижением
Курс китайской валюты в начале торгов вторника снижается до 10,84 рубля, следует из данных Московской биржи. | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T10:04+0300
2025-07-15T10:04+0300
2025-07-15T10:07+0300
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов вторника снижается до 10,84 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.04 мск снижался на 2 копейки, до 10,84 рубля.
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юань, торги, мосбиржа
Экономика, юань, Торги, Мосбиржа
Юань открыл торги во вторник снижением
Курс юаня в начале торгов вторника на Московской бирже снижается до 10,84 рубля
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов вторника снижается до 10,84 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.04 мск снижался на 2 копейки, до 10,84 рубля.
Доллар дешевеет к основным мировым валютам во вторник