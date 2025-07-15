https://1prime.ru/20250715/yuan-859488785.html

Юань открыл торги во вторник снижением

Юань открыл торги во вторник снижением - 15.07.2025, ПРАЙМ

Юань открыл торги во вторник снижением

Курс китайской валюты в начале торгов вторника снижается до 10,84 рубля, следует из данных Московской биржи. | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T10:04+0300

2025-07-15T10:04+0300

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юань

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мосбиржа

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов вторника снижается до 10,84 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.04 мск снижался на 2 копейки, до 10,84 рубля.

https://1prime.ru/20250715/dollar-859485541.html

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юань, торги, мосбиржа