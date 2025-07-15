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Курс юаня к рублю на Мосбирже немного снижается во вторник - 15.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250715/yuan-859515014.html
Курс юаня к рублю на Мосбирже немного снижается во вторник
Курс юаня к рублю на Мосбирже немного снижается во вторник - 15.07.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю на Мосбирже немного снижается во вторник
Курс китайской валюты к рублю во вторник немного снижается - в район отметки 10,8 рубля за юань, на фоне уменьшения геополитических рисков, следует из данных... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T14:30+0300
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю во вторник немного снижается - в район отметки 10,8 рубля за юань, на фоне уменьшения геополитических рисков, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 14.24 мск снижался на 2 копейки, до 10,84 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 10,82-10,86 рубля. Более мягкие, чем ожидалось, заявления президента США Дональда Трампа снизили на ближайшие сессии Московской биржи риски тестирования китайской валютой сопротивления на уровне 11 рублей, полагает Богдан Зварич из ПСБ. "Более того, в ближайшие полторы недели не исключаем попыток тестирования курсом юаня уровня 10,8 рубля, чему будет способствовать активизация продаж валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат. В июле уплата налогов со стороны нефтегазовых компаний может вырасти вдвое (до 0,9-1 триллиона рублей) относительно июня, за счет уплаты квартального НДД", - добавляет он.
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общество , сша, дональд трамп, псб
Экономика, Общество , США, Дональд Трамп, ПСБ
14:30 15.07.2025
 
Курс юаня к рублю на Мосбирже немного снижается во вторник

Курс юаня снизился до 10,8 рубля на фоне снижения геополитических рисков

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкБанкноты китайских юаней
Банкноты китайских юаней - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю во вторник немного снижается - в район отметки 10,8 рубля за юань, на фоне уменьшения геополитических рисков, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 14.24 мск снижался на 2 копейки, до 10,84 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 10,82-10,86 рубля.
Более мягкие, чем ожидалось, заявления президента США Дональда Трампа снизили на ближайшие сессии Московской биржи риски тестирования китайской валютой сопротивления на уровне 11 рублей, полагает Богдан Зварич из ПСБ.
"Более того, в ближайшие полторы недели не исключаем попыток тестирования курсом юаня уровня 10,8 рубля, чему будет способствовать активизация продаж валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат. В июле уплата налогов со стороны нефтегазовых компаний может вырасти вдвое (до 0,9-1 триллиона рублей) относительно июня, за счет уплаты квартального НДД", - добавляет он.
Юань - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
Юань открыл торги во вторник снижением
10:04
 
ЭкономикаОбществоСШАДональд ТрампПСБ
 
 
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