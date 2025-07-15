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Юань символически дешвеет к рублю

Юань символически дешвеет к рублю - 15.07.2025, ПРАЙМ

Юань символически дешвеет к рублю

Курс рубля во вторник растет к юаню, курс китайской валюты после скачка вверх в пятницу в начале недели продолжает снижаться и опустился ниже 10,85 рубля,... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T18:06+0300

2025-07-15T18:06+0300

2025-07-15T18:07+0300

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Курс рубля во вторник растет к юаню, курс китайской валюты после скачка вверх в пятницу в начале недели продолжает снижаться и опустился ниже 10,85 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.50 мск снижался на 3 копейки (-0,3%), до 10,83 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,82-10,86 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 78,11 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,212 против 7,173 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,5%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 77,84 рубля. РУБЛЬ НА ПОДЪЕМЕ Юань на Мосбирже во вторник продолжает торговаться преимущественно в минусе против рубля. Курс корректируется вниз вторую сессию подряд после пятничного скачка вверх. "Поддержку рублю могло оказать определенное улучшение геополитической обстановки. Оно произошло в результате вчерашних заявлений Трампа по украинской ситуации, так как не оправдались связанные с ними опасения серьезных угроз со стороны США в адрес России, а также начала их немедленной реализации, а не отложенной", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Юаневая ставка денежного рынка составляет -0,15% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,08% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.52 мск снижалась на 0,3%, до 69 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – повышался на 0,4%, до 98,5 пункта. ПРОГНОЗЫ В фокусе внимания - очередной налоговый период в России, и судя по данным ЦБ, экспортеры продают на рынке 100% своей валютной выручки, потому что им нужны рубли для погашения налоговых обязательств и выплаты дивидендов, рассуждает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". "Доллар сохранится в рамках 77,7-78,5 рубля, евро - 91-92 рубля, юань - возле 10,82 рубля", - оценивает он. Консолидационный характер динамики рубля пока сохраняется, считает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Его курс остается в месячном диапазоне, который для юаня находится в границах 10,78–11,08 рубля. Пока не наблюдается признаков нарушения рыночного равновесия покупок и продаж иностранной валюты, способного привести к выходу котировок рубля из консолидации с формированием устойчивого движения", - добавляет он.

https://1prime.ru/20250714/yuan-859473301.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

биржа, торги, юань