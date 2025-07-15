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Струкова отстранили от должности президента "Управляющей компании ЮГК"
Струкова отстранили от должности президента "Управляющей компании ЮГК" - 15.07.2025, ПРАЙМ
Струкова отстранили от должности президента "Управляющей компании ЮГК"
Константин Струков отстранен от должности президента "Управляющей компании ЮГК", сообщила компания. | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T15:51+0300
2025-07-15T15:51+0300
2025-07-15T15:51+0300
общество
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Константин Струков отстранен от должности президента "Управляющей компании ЮГК", сообщила компания. "Советский районный суд г. Челябинска определил: отстранить Струкова Константина Ивановича от занимаемой должности президента (единоличного исполнительного органа) общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ЮГК", - говорится в сообщении. Согласно данным ЕГРЮЛ, 100% доли ООО "Управляющая компания ЮГК" с 15 июля перешло в собственность РФ в лице Росимущества.
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общество , челябинск, рф, росимущество
Общество , Челябинск, РФ, Росимущество
Струкова отстранили от должности президента "Управляющей компании ЮГК"
Президента "Управляющей компании ЮГК" Струкова отстранили от должности
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Константин Струков отстранен от должности президента "Управляющей компании ЮГК", сообщила компания.
"Советский районный суд г. Челябинска определил: отстранить Струкова Константина Ивановича от занимаемой должности президента (единоличного исполнительного органа) общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ЮГК", - говорится в сообщении.
Согласно данным ЕГРЮЛ, 100% доли ООО "Управляющая компания ЮГК" с 15 июля перешло в собственность РФ в лице Росимущества.
Россия стала учредителем управляющей компании ЮГК