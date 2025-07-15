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"Не отставать": в Норвегии призвали готовиться к возможной войне с Россией - 15.07.2025, ПРАЙМ
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"Не отставать": в Норвегии призвали готовиться к возможной войне с Россией
"Не отставать": в Норвегии призвали готовиться к возможной войне с Россией - 15.07.2025, ПРАЙМ
"Не отставать": в Норвегии призвали готовиться к возможной войне с Россией
Фабиан Хоффман, докторант-исследователь проекта Oslo Nuclear Project Университета Осло, высказал мнение, что Западу следует сосредоточиться на производстве... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T08:18+0300
2025-07-15T08:18+0300
политика
запад
норвегия
нато
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Фабиан Хоффман, докторант-исследователь проекта Oslo Nuclear Project Университета Осло, высказал мнение, что Западу следует сосредоточиться на производстве наступательных вооружений в случае возможной войны с Россией.В эфире YouTube-канала Decoding Geopolitics Хоффман объяснил, что противоракетная оборона зачастую оказывается значительно дороже, чем наступательные средства. По его словам, в последнее время это особенно актуально из-за разницы в ценах на производство: Россия способна изготавливать ракеты гораздо дешевле, чем, Германия – перехватчики.“Это действительно проигрышная игра. Мы пытаемся не отставать от русских, но у нас это не получается, и я думаю, что в долгосрочной перспективе не получится. Так что неважно, сколько сил мы тратим на это. Как мне кажется, нам нужно думать по-другому. И Украина пытается это сделать. Вместо того, чтобы снова и снова делать упор на противоракетную оборону, они теперь стараются сделать акцент на возможности нанесения ударов”, - заявил он.По мнению Хоффмана, Европе необходимо принять тот факт, что в случае войны ей не удастся перехватить все российские ракеты, направленные в ее сторону.Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не представляет угрозы для стран НАТО, считая подобные утверждения бессмысленными. Он также отмечал, что западные элиты намеренно раздувают миф об угрозе со стороны Москвы, чтобы отвлечь внимание граждан от внутренних проблем.
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запад, норвегия, нато, россия
Политика, ЗАПАД, НОРВЕГИЯ, НАТО, РОССИЯ
08:18 15.07.2025
 
"Не отставать": в Норвегии призвали готовиться к возможной войне с Россией

Хоффман: Запад должен сделать акцент на наступательном оружии в случае войны с РФ

© Unsplash/ALEXANDRE LALLEMANDФлаги Евросоюза, Франция
Флаги Евросоюза, Франция
© Unsplash/ALEXANDRE LALLEMAND
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Фабиан Хоффман, докторант-исследователь проекта Oslo Nuclear Project Университета Осло, высказал мнение, что Западу следует сосредоточиться на производстве наступательных вооружений в случае возможной войны с Россией.
В эфире YouTube-канала Decoding Geopolitics Хоффман объяснил, что противоракетная оборона зачастую оказывается значительно дороже, чем наступательные средства. По его словам, в последнее время это особенно актуально из-за разницы в ценах на производство: Россия способна изготавливать ракеты гораздо дешевле, чем, Германия – перехватчики.
“Это действительно проигрышная игра. Мы пытаемся не отставать от русских, но у нас это не получается, и я думаю, что в долгосрочной перспективе не получится. Так что неважно, сколько сил мы тратим на это. Как мне кажется, нам нужно думать по-другому. И Украина пытается это сделать. Вместо того, чтобы снова и снова делать упор на противоракетную оборону, они теперь стараются сделать акцент на возможности нанесения ударов”, - заявил он.
По мнению Хоффмана, Европе необходимо принять тот факт, что в случае войны ей не удастся перехватить все российские ракеты, направленные в ее сторону.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не представляет угрозы для стран НАТО, считая подобные утверждения бессмысленными. Он также отмечал, что западные элиты намеренно раздувают миф об угрозе со стороны Москвы, чтобы отвлечь внимание граждан от внутренних проблем.
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