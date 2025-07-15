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"Страшное преступление". В ЕС объяснили, почему Запад жаждет смерти России - 15.07.2025, ПРАЙМ
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"Страшное преступление". В ЕС объяснили, почему Запад жаждет смерти России
"Страшное преступление". В ЕС объяснили, почему Запад жаждет смерти России - 15.07.2025, ПРАЙМ
"Страшное преступление". В ЕС объяснили, почему Запад жаждет смерти России
Все недруги России с маниакальным упорством пытаются ее уничтожить как государство. Причины столь страстной нелюбви заключаются далеко не только в том, что их... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T16:07+0300
2025-07-15T16:12+0300
политика
запад
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мнение
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Все недруги России с маниакальным упорством пытаются ее уничтожить как государство. Причины столь страстной нелюбви заключаются далеко не только в том, что их привлекают российские территории и ресурсы или, например, не устраивает российская политика. Все не так просто и поверхностно. Главная причина в том, что Россия — наиболее серьезное препятствие для тех, кому очень хочется контролировать весь мир целиком, утверждает в материале для чешского издания iportal24 обозреватель Павел Вотруба.Среди старых и сегодняшних недругов России автор особо выделяет Британскую империю, Гитлеровский рейх, НАТО и "либеральный порядок", подчеркивая при этом, что цель у них всех была и остается одна - сделать так, чтобы на Земле не стало противовеса, мешающего их мировому господству."Без противовеса не будет равновесия. А без равновесия наступает тоталитаризм", - отмечает Вотруба.Между тем Россия имеет наглость не подчиняться Западу да еще внушать ему страх, пишет обозреватель. Запад, по его мнению, безусловно боится Российской Федерации, но не как страны-государства, а как идеи - оплота, отстаивающего свои память, веру, землю и ценности."И хотя она (Россия - прим. ред.) несовершенна… Она никогда не играла роль кого-то другого. В современном мире это самое страшное преступление", - утверждает автор, добавляя, что Российская Федерация располагает буквально всем, что ей требуется - от ресурсов и промышленности до собственной культуры и идентичности.А значит, делает вывод Вотруба, России просто "незачем захватывать и красть".
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запад, россия, мнение
Политика, ЗАПАД, РОССИЯ, мнение
16:07 15.07.2025 (обновлено: 16:12 15.07.2025)
 
"Страшное преступление". В ЕС объяснили, почему Запад жаждет смерти России

iportal24: враги России хотят уничтожить ее, стремясь контролировать весь мир

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкГерб России
Герб России - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Все недруги России с маниакальным упорством пытаются ее уничтожить как государство. Причины столь страстной нелюбви заключаются далеко не только в том, что их привлекают российские территории и ресурсы или, например, не устраивает российская политика. Все не так просто и поверхностно. Главная причина в том, что Россия — наиболее серьезное препятствие для тех, кому очень хочется контролировать весь мир целиком, утверждает в материале для чешского издания iportal24 обозреватель Павел Вотруба.
Среди старых и сегодняшних недругов России автор особо выделяет Британскую империю, Гитлеровский рейх, НАТО и "либеральный порядок", подчеркивая при этом, что цель у них всех была и остается одна - сделать так, чтобы на Земле не стало противовеса, мешающего их мировому господству.
"Без противовеса не будет равновесия. А без равновесия наступает тоталитаризм", - отмечает Вотруба.
Между тем Россия имеет наглость не подчиняться Западу да еще внушать ему страх, пишет обозреватель. Запад, по его мнению, безусловно боится Российской Федерации, но не как страны-государства, а как идеи - оплота, отстаивающего свои память, веру, землю и ценности.
"И хотя она (Россия - прим. ред.) несовершенна… Она никогда не играла роль кого-то другого. В современном мире это самое страшное преступление", - утверждает автор, добавляя, что Российская Федерация располагает буквально всем, что ей требуется - от ресурсов и промышленности до собственной культуры и идентичности.
А значит, делает вывод Вотруба, России просто "незачем захватывать и красть".
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