https://1prime.ru/20250715/zapad-859522281.html

"Страшное преступление". В ЕС объяснили, почему Запад жаждет смерти России

"Страшное преступление". В ЕС объяснили, почему Запад жаждет смерти России - 15.07.2025, ПРАЙМ

"Страшное преступление". В ЕС объяснили, почему Запад жаждет смерти России

Все недруги России с маниакальным упорством пытаются ее уничтожить как государство. Причины столь страстной нелюбви заключаются далеко не только в том, что их... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T16:07+0300

2025-07-15T16:07+0300

2025-07-15T16:12+0300

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Все недруги России с маниакальным упорством пытаются ее уничтожить как государство. Причины столь страстной нелюбви заключаются далеко не только в том, что их привлекают российские территории и ресурсы или, например, не устраивает российская политика. Все не так просто и поверхностно. Главная причина в том, что Россия — наиболее серьезное препятствие для тех, кому очень хочется контролировать весь мир целиком, утверждает в материале для чешского издания iportal24 обозреватель Павел Вотруба.Среди старых и сегодняшних недругов России автор особо выделяет Британскую империю, Гитлеровский рейх, НАТО и "либеральный порядок", подчеркивая при этом, что цель у них всех была и остается одна - сделать так, чтобы на Земле не стало противовеса, мешающего их мировому господству."Без противовеса не будет равновесия. А без равновесия наступает тоталитаризм", - отмечает Вотруба.Между тем Россия имеет наглость не подчиняться Западу да еще внушать ему страх, пишет обозреватель. Запад, по его мнению, безусловно боится Российской Федерации, но не как страны-государства, а как идеи - оплота, отстаивающего свои память, веру, землю и ценности."И хотя она (Россия - прим. ред.) несовершенна… Она никогда не играла роль кого-то другого. В современном мире это самое страшное преступление", - утверждает автор, добавляя, что Российская Федерация располагает буквально всем, что ей требуется - от ресурсов и промышленности до собственной культуры и идентичности.А значит, делает вывод Вотруба, России просто "незачем захватывать и красть".

https://1prime.ru/20250713/putin-859434967.html

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запад, россия, мнение