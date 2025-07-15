https://1prime.ru/20250715/zapasy-859517748.html
Нефтяные запасы в ОЭСР выросли в мае
Нефтяные запасы в ОЭСР выросли в мае - 15.07.2025, ПРАЙМ
Нефтяные запасы в ОЭСР выросли в мае
Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в мае выросли на 34,5 миллиона баррелей по... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T15:03+0300
2025-07-15T15:03+0300
2025-07-15T15:05+0300
общество
оэср
опек
энергетика
https://cdnn.1prime.ru/img/76737/70/767377019_0:76:1500:920_1920x0_80_0_0_f59e7d2efd60c92e70763c4c89dc9199.jpg
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в мае выросли на 34,5 миллиона баррелей по сравнению с апрелем, составив 2,771 миллиарда баррелей и оказавшись на 127,7 миллиона баррелей меньше среднего пятилетнего уровня, говорится в ежемесячном докладе Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). "Предварительные данные за май 2025 года показывают, что коммерческие запасы ОЭСР составили 2 771 миллиона баррелей, что на 34,5 миллиона баррелей больше, чем в предыдущем месяце. На этом уровне коммерческие запасы ОЭСР были на 75,1 миллиона баррелей меньше, чем за аналогичный период прошлого года, на 127,7 миллиона баррелей ниже последнего пятилетнего среднего значения и на 184,2 миллиона баррелей ниже среднего значения за 2015-2019 годы", - говорится в докладе. В том числе запасы нефти составили 1,358 миллиарда баррелей, а нефтепродуктов - 1,413 миллиарда. Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР. Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.
https://1prime.ru/20250714/neft-859475604.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76737/70/767377019_86:0:1414:996_1920x0_80_0_0_d2ffa5b8a3afe2b71e9b3fadb9e2b86e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , оэср, опек
Общество , ОЭСР, ОПЕК, Энергетика
Нефтяные запасы в ОЭСР выросли в мае
Коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР в мае выросли на 34,5 миллиона баррелей
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в мае выросли на 34,5 миллиона баррелей по сравнению с апрелем, составив 2,771 миллиарда баррелей и оказавшись на 127,7 миллиона баррелей меньше среднего пятилетнего уровня, говорится в ежемесячном докладе Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
"Предварительные данные за май 2025 года показывают, что коммерческие запасы ОЭСР составили 2 771 миллиона баррелей, что на 34,5 миллиона баррелей больше, чем в предыдущем месяце. На этом уровне коммерческие запасы ОЭСР были на 75,1 миллиона баррелей меньше, чем за аналогичный период прошлого года, на 127,7 миллиона баррелей ниже последнего пятилетнего среднего значения и на 184,2 миллиона баррелей ниже среднего значения за 2015-2019 годы", - говорится в докладе.
В том числе запасы нефти составили 1,358 миллиарда баррелей, а нефтепродуктов - 1,413 миллиарда.
Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР.
Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.
Мировые цены на нефть пошли вниз