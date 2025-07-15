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Нефтяные запасы в ОЭСР выросли в мае

Нефтяные запасы в ОЭСР выросли в мае - 15.07.2025, ПРАЙМ

Нефтяные запасы в ОЭСР выросли в мае

Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в мае выросли на 34,5 миллиона баррелей по... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T15:03+0300

2025-07-15T15:03+0300

2025-07-15T15:05+0300

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в мае выросли на 34,5 миллиона баррелей по сравнению с апрелем, составив 2,771 миллиарда баррелей и оказавшись на 127,7 миллиона баррелей меньше среднего пятилетнего уровня, говорится в ежемесячном докладе Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). "Предварительные данные за май 2025 года показывают, что коммерческие запасы ОЭСР составили 2 771 миллиона баррелей, что на 34,5 миллиона баррелей больше, чем в предыдущем месяце. На этом уровне коммерческие запасы ОЭСР были на 75,1 миллиона баррелей меньше, чем за аналогичный период прошлого года, на 127,7 миллиона баррелей ниже последнего пятилетнего среднего значения и на 184,2 миллиона баррелей ниже среднего значения за 2015-2019 годы", - говорится в докладе. В том числе запасы нефти составили 1,358 миллиарда баррелей, а нефтепродуктов - 1,413 миллиарда. Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР. Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.

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