https://1prime.ru/20250715/zelenskiy-859514345.html
В США объяснили перестановки в правительстве Украины
В США объяснили перестановки в правительстве Украины - 15.07.2025, ПРАЙМ
В США объяснили перестановки в правительстве Украины
Перестановки, которые предложил в правительстве Украины Владимир Зеленский, преследуют цель расположить к себе администрацию президента США Дональда Трампа,... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T14:17+0300
2025-07-15T14:17+0300
2025-07-15T14:17+0300
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Перестановки, которые предложил в правительстве Украины Владимир Зеленский, преследуют цель расположить к себе администрацию президента США Дональда Трампа, пишет американская газета Washington Post со ссылкой на источник. В понедельник Зеленский объявил, что предложил министру экономики, вице-премьеру Украины Юлии Свириденко возглавить правительство, не уточнив, какую должность займет действующий премьер страны Денис Шмыгаль. Позднее Зеленский отметил, что опыт Шмыгаля будет полезен на посту министра обороны Украины. "Команда Зеленского использует "все каналы", чтобы установить контакт с администрацией Трампа", - пишет газета со ссылкой на бывшего высокопоставленного украинского чиновника. Чиновник отметил также, что, как ему представляется, новый посол, новый премьер-министр и новое правительство представляют собой часть этих усилий. Как сообщает газета, Свириденко сыграла ключевую роль в переговорах о сделке с Вашингтоном по ресурсам, она уже хорошо известна американским чиновникам. Ранее украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источник в офисе Зеленского сообщил, что Зеленский сообщил Оксане Маркаровой о намерении уволить ее с поста посла Украины в США, но предложил при этом остаться в команде.
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Политика, УКРАИНА, США, ВАШИНГТОН, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Денис Шмыгаль, Washington Post
В США объяснили перестановки в правительстве Украины
WP: Зеленский хочет расположить к себе Трампа перестановками в правительстве
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Перестановки, которые предложил в правительстве Украины Владимир Зеленский, преследуют цель расположить к себе администрацию президента США Дональда Трампа, пишет американская газета Washington Post со ссылкой на источник.
В понедельник Зеленский объявил, что предложил министру экономики, вице-премьеру Украины Юлии Свириденко возглавить правительство, не уточнив, какую должность займет действующий премьер страны Денис Шмыгаль. Позднее Зеленский отметил, что опыт Шмыгаля будет полезен на посту министра обороны Украины.
"Команда Зеленского использует "все каналы", чтобы установить контакт с администрацией Трампа", - пишет газета со ссылкой на бывшего высокопоставленного украинского чиновника.
Чиновник отметил также, что, как ему представляется, новый посол, новый премьер-министр и новое правительство представляют собой часть этих усилий. Как сообщает газета, Свириденко сыграла ключевую роль в переговорах о сделке с Вашингтоном по ресурсам, она уже хорошо известна американским чиновникам.
Ранее украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источник в офисе Зеленского сообщил, что Зеленский сообщил Оксане Маркаровой о намерении уволить ее с поста посла Украины в США, но предложил при этом остаться в команде.
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