https://1prime.ru/20250715/zelenskiy-859523956.html
Зеленский подписал закон о выходе Украины из конвенции о запрете мин
Зеленский подписал закон о выходе Украины из конвенции о запрете мин - 15.07.2025, ПРАЙМ
Зеленский подписал закон о выходе Украины из конвенции о запрете мин
Владимир Зеленский заявил, что подписал законопроект о выходе Украины из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T16:52+0300
2025-07-15T16:52+0300
2025-07-15T16:58+0300
вооружения
украина
владимир зеленский
мины
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/61/842196178_0:182:2400:1532_1920x0_80_0_0_9fd7c10b4c3399e692686752af09a0da.jpg
МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что подписал законопроект о выходе Украины из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) ранее во вторник сообщил, что Верховная рада поддержала законопроект о выходе Украины из Оттавской конвенции. "Безотлагательно подписал… (законопроект, предполагающий – ред.) приостановление действия для Украины Оттавской конвенции о противопехотных минах", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.
https://1prime.ru/20250704/finlyandiya-859173446.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/61/842196178_58:0:2343:1714_1920x0_80_0_0_2599a7af35d7e762af6ffb713b401648.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский, мины
Вооружения, УКРАИНА, Владимир Зеленский, мины
Зеленский подписал закон о выходе Украины из конвенции о запрете мин
Зеленский подписал проект о выходе Украины из конвенции о запрете противопехотных мин
МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что подписал законопроект о выходе Украины из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.
Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) ранее во вторник сообщил, что Верховная рада поддержала законопроект о выходе Украины из Оттавской конвенции.
"Безотлагательно подписал… (законопроект, предполагающий – ред.) приостановление действия для Украины Оттавской конвенции о противопехотных минах", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.
Финляндия вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин