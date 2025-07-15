Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский подписал закон о выходе Украины из конвенции о запрете мин - 15.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20250715/zelenskiy-859523956.html
Зеленский подписал закон о выходе Украины из конвенции о запрете мин
Зеленский подписал закон о выходе Украины из конвенции о запрете мин - 15.07.2025, ПРАЙМ
Зеленский подписал закон о выходе Украины из конвенции о запрете мин
Владимир Зеленский заявил, что подписал законопроект о выходе Украины из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T16:52+0300
2025-07-15T16:58+0300
вооружения
украина
владимир зеленский
мины
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/61/842196178_0:182:2400:1532_1920x0_80_0_0_9fd7c10b4c3399e692686752af09a0da.jpg
МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что подписал законопроект о выходе Украины из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) ранее во вторник сообщил, что Верховная рада поддержала законопроект о выходе Украины из Оттавской конвенции. "Безотлагательно подписал… (законопроект, предполагающий – ред.) приостановление действия для Украины Оттавской конвенции о противопехотных минах", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.
https://1prime.ru/20250704/finlyandiya-859173446.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/61/842196178_58:0:2343:1714_1920x0_80_0_0_2599a7af35d7e762af6ffb713b401648.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, владимир зеленский, мины
Вооружения, УКРАИНА, Владимир Зеленский, мины
16:52 15.07.2025 (обновлено: 16:58 15.07.2025)
 
Зеленский подписал закон о выходе Украины из конвенции о запрете мин

Зеленский подписал проект о выходе Украины из конвенции о запрете противопехотных мин

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что подписал законопроект о выходе Украины из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.
Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) ранее во вторник сообщил, что Верховная рада поддержала законопроект о выходе Украины из Оттавской конвенции.
"Безотлагательно подписал… (законопроект, предполагающий – ред.) приостановление действия для Украины Оттавской конвенции о противопехотных минах", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2025
Финляндия вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин
4 июля, 11:40
 
ВооруженияУКРАИНАВладимир Зеленскиймины
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала