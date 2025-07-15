https://1prime.ru/20250715/zelenskiy-859523956.html

Зеленский подписал закон о выходе Украины из конвенции о запрете мин

Зеленский подписал закон о выходе Украины из конвенции о запрете мин - 15.07.2025, ПРАЙМ

Зеленский подписал закон о выходе Украины из конвенции о запрете мин

Владимир Зеленский заявил, что подписал законопроект о выходе Украины из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T16:52+0300

2025-07-15T16:52+0300

2025-07-15T16:58+0300

вооружения

украина

владимир зеленский

мины

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МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что подписал законопроект о выходе Украины из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) ранее во вторник сообщил, что Верховная рада поддержала законопроект о выходе Украины из Оттавской конвенции. "Безотлагательно подписал… (законопроект, предполагающий – ред.) приостановление действия для Украины Оттавской конвенции о противопехотных минах", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.

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украина, владимир зеленский, мины