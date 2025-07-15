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Золото дорожает как защитный актив от напряженности в мировой торговле

Золото дорожает как защитный актив от напряженности в мировой торговле - 15.07.2025, ПРАЙМ

Золото дорожает как защитный актив от напряженности в мировой торговле

Цена на золото поднимается во вторник утром на фоне напряженности в мировой торговле и неопределенности вокруг макроэкономики США, следует из биржевых данных и... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T08:50+0300

2025-07-15T08:50+0300

2025-07-15T08:50+0300

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золото

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Цена на золото поднимается во вторник утром на фоне напряженности в мировой торговле и неопределенности вокруг макроэкономики США, следует из биржевых данных и комментария аналитика. По состоянию на 8.38 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 13,46 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,4%, до 3 372,56 доллара за тройскую унцию. Тем временем сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,55% - до 38,528 доллара за унцию. По мнению аналитиков, на мировых рынках наблюдается неопределенность вокруг торговых соглашений США об импортных пошлинах с рядом стран, а также вокруг американской макроэкономики. Золото традиционно выступает как более надежный актив, и спрос на него растет в случае усиления глобальной рыночной волатильности, что приводит и к росту цены драгоценного металла. "Золото и раньше демонстрировало, что оно - наиболее предпочтительный актив при усилении тарифной напряженности, и движение драгоценного металла к отметке в 3 350 долларов за унцию свидетельствует о том, что закономерность повторяется", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer). Позднее во вторник будут опубликованы данные по инфляции в стране. Они учитываются Федеральной резервной системой (ФРС) США в решениях по монетарной политике. Слабая макростатистика, указывающая на замедление экономики, может укрепить ожидания рынка по грядущему снижению процентной ставки. "Для дальнейшего продвижения золота к отметке в 3 400 долларов за унцию может потребоваться откат доллара США или доходности казначейских облигаций в отсутствие обострения геополитических событий", - добавил Уотерер, которого цитирует Рейтер. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ответ заявила, что ЕС введет контрмеры в отношении США в случае провала переговоров по торговым отношениям.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

золото, цены на золото, рынок, торги