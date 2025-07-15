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Цены на золото идут вниз

Цены на золото идут вниз - 15.07.2025, ПРАЙМ

Цены на золото идут вниз

Стоимость золота снижается во вторник вечером на фоне укрепления доллара и повышения доходности гособлигаций США, следует из данных торгов. | 15.07.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается во вторник вечером на фоне укрепления доллара и повышения доходности гособлигаций США, следует из данных торгов. По состоянию на 18.05 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 4,7 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,14%, до 3 354,4 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 1,3% - до 38,24 доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) на 18.05 мск поднимался на 0,44%, до 98,55 пункта. Укрепление доллара снижает спрос держателей иностранных валют на покупку золота. Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) в это же время росла до 4,477% с 4,429% по итогам предыдущего закрытия. Гособлигации США - альтернативный золоту "надежный актив", повышение их доходности может сдерживать рост котировок золота.

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торги, золото, цены