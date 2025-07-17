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"Усиливает давление". На Западе занервничали из-за действий Путина

"Усиливает давление". На Западе занервничали из-за действий Путина - 17.07.2025, ПРАЙМ

"Усиливает давление". На Западе занервничали из-за действий Путина

Удары ВС России по Украине могут оказать влияние на ситуацию в Германии. Об этом сообщает немецкое издание Berliner Zeitung. | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T17:08+0300

2025-07-17T17:08+0300

2025-07-17T17:08+0300

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Удары ВС России по Украине могут оказать влияние на ситуацию в Германии. Об этом сообщает немецкое издание Berliner Zeitung."Путин усиливает давление. <...> Рекордные по количеству атаки практически на всю Украину, вплоть до границ Европейского Союза, остаются незамеченными в Берлине", — сказано в материале.Автор статьи отмечает, что эти события могут привести к серьезным последствиям для Германии. В стране наблюдается рост социальной напряженности, вызванный многомиллиардной помощью, отправляемой Киеву.На прошлой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности закупить системы Patriot у США с целью передачи их Украине.Президент США Дональд Трамп в понедельник анонсировал новую схему поставок вооружений на Украину через союзников по НАТО. Он сообщил, что США намерены продать европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы противовоздушной обороны и боеприпасы, после чего союзники передадут ее Киеву.

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украина, германия, фридрих мерц, вс рф, всу, нато, дональд трамп, киев, владимир путин