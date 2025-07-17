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В США предупредили о скачке цен на электроэнергию из-за технологий ИИ
В США предупредили о скачке цен на электроэнергию из-за технологий ИИ - 17.07.2025, ПРАЙМ
В США предупредили о скачке цен на электроэнергию из-за технологий ИИ
Власти США предупреждают, что рост потребления электроэнергии из-за развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) может привести к резкому скачку цен на... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T19:18+0300
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МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Власти США предупреждают, что рост потребления электроэнергии из-за развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) может привести к резкому скачку цен на нее в ближайшие годы, говорится в новом докладе Совета экономических советников при Белом доме, выдержки из которого приводит телеканал Fox Business. "Рост спроса на ИИ и облачные технологии уже ведёт к увеличению потребления электроэнергии в США... Согласно расчётам на основе экономических моделей, к 2030 году цены на электричество могут вырасти на 9–58%, если не появятся более дешёвые поставщики", - пишут авторы исследования. Как отмечается в докладе, к 2030 году центры обработки данных в США будут потреблять больше электроэнергии, чем предприятия по производству алюминия, стали, цемента, химикатов и всей остальной энергоемкой продукции вместе взятой. По данным Белого дома, только в 2024 году спрос на электроэнергию вырос на 2% после двух десятилетий стагнации. Особенно быстро растет потребление со стороны центров обработки данных, задействованных в обеспечении работы ИИ-систем. Ранее агентство Блумберг передавало, что президент США Дональд Трамп намерен объявить о выделении 70 миллиардов долларов на развитие искусственного интеллекта. В январе президент США также объявил о создании американской компании Stargate, которая планирует инвестировать не менее 500 миллиардов долларов в инфраструктуру ИИ. Тогда Трамп выступал в присутствии руководителей разработчика ПО Oracle, японского инвестхолдинга SoftBank и компании OpenAI, занимающейся разработкой ИИ‑технологий.
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технологии, сша, дональд трамп, oracle, softbank, openai
Технологии, США, Дональд Трамп, Oracle, SoftBank, OpenAI
В США предупредили о скачке цен на электроэнергию из-за технологий ИИ
Fox: рост потребления электроэнергии технологиями ИИ может привести к скачку цен
МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Власти США предупреждают, что рост потребления электроэнергии из-за развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) может привести к резкому скачку цен на нее в ближайшие годы, говорится в новом докладе Совета экономических советников при Белом доме, выдержки из которого приводит телеканал Fox Business.
"Рост спроса на ИИ и облачные технологии уже ведёт к увеличению потребления электроэнергии в США... Согласно расчётам на основе экономических моделей, к 2030 году цены на электричество могут вырасти на 9–58%, если не появятся более дешёвые поставщики", - пишут авторы исследования.
Как отмечается в докладе, к 2030 году центры обработки данных в США будут потреблять больше электроэнергии, чем предприятия по производству алюминия, стали, цемента, химикатов и всей остальной энергоемкой продукции вместе взятой.
По данным Белого дома, только в 2024 году спрос на электроэнергию вырос на 2% после двух десятилетий стагнации. Особенно быстро растет потребление со стороны центров обработки данных, задействованных в обеспечении работы ИИ-систем.
Ранее агентство Блумберг передавало, что президент США Дональд Трамп намерен объявить о выделении 70 миллиардов долларов на развитие искусственного интеллекта.
В январе президент США также объявил о создании американской компании Stargate, которая планирует инвестировать не менее 500 миллиардов долларов в инфраструктуру ИИ. Тогда Трамп выступал в присутствии руководителей разработчика ПО Oracle, японского инвестхолдинга SoftBank и компании OpenAI, занимающейся разработкой ИИ‑технологий.
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