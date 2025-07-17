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Экс-директор парка "Патриот" возместил Минобороны 500 тысяч рублей

Экс-директор парка "Патриот" возместил Минобороны 500 тысяч рублей - 17.07.2025, ПРАЙМ

Экс-директор парка "Патриот" возместил Минобороны 500 тысяч рублей

Бывший директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов возместил Минобороны РФ 500 тысяч рублей по уголовному делу о мошенничестве и служебном подлоге, передает... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T10:28+0300

2025-07-17T10:28+0300

2025-07-17T10:28+0300

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ОДИНЦОВО, 17 июл - ПРАЙМ. Бывший директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов возместил Минобороны РФ 500 тысяч рублей по уголовному делу о мошенничестве и служебном подлоге, передает корреспондент РИА Новости из зала Одинцовского гарнизонного военного суда. В четверг Одинцовский гарнизонный военный суд проводит первое заседание по делу в отношении бывшего замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова. Гособвинитель в ходе заседания приобщил сведения о том, что Ахмедов возмещает ущерб – он перевел на счет Минобороны РФ 200 и 300 тысяч рублей. Следствием установлено, что в 2022–2024 годах бывший замминистра обороны Павел Попов, Шестеров и директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов вносили в документы ложные сведения о выполненных строительных работах в парке и таким образом похитили более 25 миллионов рублей. Дело Ахмедова поступило в Одинцовский городской суд Подмосковья, его рассмотрят в особом порядке по просьбе бывшего директора парка, полностью признавшего вину. Ахмедов и Шестеров обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере и служебного подлога (часть 4 статьи 159 и часть 2 статьи 292 УК РФ). В ходе предварительного следствия они признали вину в совершении преступлений в полном объеме и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Расследование уголовного дела в отношении Попова, обвиняемого в мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий, незаконном обороте оружия, продолжается.

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