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ГД осенью обсудит условия обратного выкупа российских активов иностранцами

ГД осенью обсудит условия обратного выкупа российских активов иностранцами - 17.07.2025, ПРАЙМ

ГД осенью обсудит условия обратного выкупа российских активов иностранцами

Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям рекомендовал принять во втором чтении уточненную редакцию законопроекта о... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T09:49+0300

2025-07-17T09:49+0300

2025-07-17T09:49+0300

экономика

финансы

россия

рф

владимир путин

денис мантуров

госдума

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям рекомендовал принять во втором чтении уточненную редакцию законопроекта о совершенствовании реализации имущественных прав, из которой были исключены поправки, касающиеся условий обратного выкупа российских активов иностранными инвесторами. Эта часть будет рассмотрена отдельно в осеннюю сессию Госдумы. "Из законопроекта… исключили блок про ограничения обратного выкупа акций. Он уйдет на осень для более комплексной доработки", - сообщил журналистам председатель комитета Сергей Гаврилов. Данные поправки были разработаны во исполнение поручения президента России Владимира Путина, предложившего определить особенности осуществления иностранными инвесторами права на обратный выкуп отчужденных ими после 22 февраля 2022 года на нерыночных условиях акций (долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ. Они, в частности, предусматривали условия, при которых нынешние российские владельцы таких активов были вправе отказаться от их возврата иностранным инвесторам. При этом в законопроекте сохранились положения в части новаций, касающихся экономически значимых организаций (ЭЗО). К числу таких организаций предлагается отнести дочерние общества ЭЗО, в которых иностранная холдинговая компания (ИХК) владеет блокирующим пакетом акций. При этом допускается приостановление прав ИХК в отношении дочек ЭЗО в судебном порядке при соблюдении ряда условий. Во-первых, дочка ЭЗО должна соответствовать предъявляемым к экономически значимым организациям требованиям, за исключением требования о доле прямого или косвенного участия российских граждан и организаций в ИХК. Во-вторых, доля ЭЗО в уставном капитале дочернего общества должна составлять более 50 процентов, а доля ИХК – не менее 25%. В-третьих, доля прямого или косвенного участия российских граждан и организаций в капитале ИХК должна быть 100%. Включение дочернего общества в перечень ЭЗО допускается на основании решения правительства РФ. После принятия такого решения к ИХК могут быть применены меры, предусмотренные законом об ЭЗО. "В законопроект в качестве контрсанкционных мер включены положения о возможности ограничения правительством доступа к сведениям о включении в перечень ЭЗО и продлении особенностей осуществления корпоративных прав ИХК до конца 2026 года", - сказал Гаврилов. Проектируемые изменения, по его словам, предполагают расширение круга лиц, которые могут вступить в прямое владение акциями и долями в уставном капитале ЭЗО. Также устанавливается дополнительный срок вступления в такое владение. Помимо этого, правительство наделяется правом определить случаи, при которых уполномоченный федеральный орган исполнительной власти может обратиться в арбитражный суд с заявлением о создании в судебном порядке хозяйственного общества с передачей ему прав ИХК на акции и доли в уставном капитале ЭЗО, отметил депутат. Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров ранее говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп игра будет с "чистого поля", указывал он.

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финансы, россия, рф, владимир путин, денис мантуров, госдума