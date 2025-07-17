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Глава De Beers предупредил о риске обесценивания синтетических алмазов

Глава De Beers предупредил о риске обесценивания синтетических алмазов - 17.07.2025, ПРАЙМ

Глава De Beers предупредил о риске обесценивания синтетических алмазов

Генеральный директор международной алмазодобывающей корпорации De Beers Эл Кук на фоне роста популярности синтетических алмазов предупредил покупателей о риске... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T14:54+0300

2025-07-17T14:54+0300

2025-07-17T14:54+0300

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Генеральный директор международной алмазодобывающей корпорации De Beers Эл Кук на фоне роста популярности синтетических алмазов предупредил покупателей о риске их обесценивания. "Тем, кто заплатил 2 тысячи долларов за бриллиант весом в 1 карат, выращенный в лаборатории, и увидел, что его стоимость рухнула, Кук выразил соболезнования: "Я плачу за вас", - пишет газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на Кука. Он выразил обеспокоенность, что вокруг синтетических алмазов "разгорается грандиозная афера". Искусственные алмазы полностью состоят из углерода и обладают той же твердостью и блеском, что и оригинальные, однако создаются в других условиях - лабораторных и в ускоренном процессе, который занимает лишь несколько недель. De Beers в 2024 году заявила о прекращении выпуска лабораторных алмазов под брендом Lightbox для изготовления ювелирных украшений, а в феврале этого года компания запустила в продажу в розничных магазинах устройство, способное отличить природные бриллианты от искусственных всего за несколько секунд. Как отмечает издание, Кук описывает будущее, в котором широко доступные бриллианты, выращенные в лабораториях, продолжат терять ценность, приближаясь в глазах потребителей к более дешевым подделкам, таким как фианит и муассанит, которые имеют другую химическую структуру и легко распознаются как имитация. Одновременно с этим приток синтетических камней на рынке может вызвать падение стоимости как искусственно выращенных в лаборатории, так и природных алмазов, отмечает издание. В настоящее время натуральный алмаз стоит примерно в пять раз дороже искусственного, хотя еще 9 лет назад ценовая разница между двумя видами драгоценных камней была не столь ощутимой и в цене составляла около тысячи долларов, указывает издание. Так, розничная цена алмаза весом 1 карат, выращенного в лаборатории, упала до примерно 745 долларов, или на 86% с начала 2016 года, приводит газета данные независимого аналитика алмазной отрасли из Нью-Джерси Пола Зимниски (Paul Zimnisky). Что касается природного драгоценного камня, то его цена с тем же весом снизилась на 40%, до 3925 долларов. Также на ценовую траекторию алмазов влияет и осторожность, которую мировой рынок драгоценных камней проявляет в условиях неопределенности вокруг импортных пошлин США и ожиданий новых решений относительно торговой политики страны. Практически каждое пятое проданное ювелирное украшение в мире содержит в себе синтетический бриллиант, подсчитал Зимниски. Ряд производителей ювелирных украшений изменяют маркетинговую стратегию и переходят на продажу изделий с искусственно выращенными драгоценными камнями. Например, как напоминает газета, датский ритейлер Pandora принял решение в 2021 году продавать украшения только с синтетическими бриллиантами, объясняя это тем, что процесс их производства наносит меньший вред окружающей среде по сравнению с добычей алмазов из карьеров. "То же самое произошло с автомобилями, лошадьми и экипажами. Мир меняется", - приводит газета объяснение генерального директора Pandora Александра Ласика (Alexander Lacik). Международная корпорация De Beers занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей. Основана в 1888 году в ЮАР. Штат компании составляет более 20 тысяч человек.

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бизнес, промышленность, сша, юар, de beers, pandora