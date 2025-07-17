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Аналитик оценил перспективы роста цен на платину

Аналитик оценил перспективы роста цен на платину - 17.07.2025, ПРАЙМ

Аналитик оценил перспективы роста цен на платину

Мировые цены на платину могут вырасти на 7,5%, в район 1500 долларов за тройскую унцию в ближайшее время, однако велики риски ценовой коррекции на фоне... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T06:17+0300

2025-07-17T06:17+0300

2025-07-17T06:17+0300

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на платину могут вырасти на 7,5%, в район 1500 долларов за тройскую унцию в ближайшее время, однако велики риски ценовой коррекции на фоне перекупленности металла на рынке, заявил РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин. За месяц цена на драгметалл выросла на 13%, до 1415,3 доллара за тройскую унцию по состоянию на момент открытия торгов 16 июля, а с начала года стоимость платины увеличилась на 53% с 922,4 доллара. "Что касается перспектив дальнейшего роста цен на платину, то мы полагаем, что на данный момент риски ценовой коррекции в платине довольно велики ввиду сильной перекупленности платины. Но это не означает, что прямо сейчас стоит ждать снижения цен, напротив, ближайшие цели роста просматриваются в районе 1500 долларов за тройскую унцию (+7,5% с текущих уровней)", - сказал аналитик. Способствовать повышению цен на платину может сокращение ее предложения на рынке, например, в случае резкого снижения производства металла в ключевых добывающих странах - ЮАР и Зимбабве, например, из-за техногенных аварий или забастовок, добавил он. По его словам, основной версией подъема цен на платину и палладий в этом году является догоняющий рост спроса на них вслед за тем, как весной этого года инвесторы раскачали вверх цены сначала на золото, а потом и на серебро. Драгоценные металлы растут в стоимости на фоне ожиданий смягчения политики Федеральной резервной системы США, геополитических рисков и из-за общего ослабления курса доллара, уточнил эксперт. Потавин считает, что в проигрыше из-за роста цен окажутся ювелирные компании из-за дороговизны платины, в промышленности тоже не обрадуются росту цен на металл, особенно в автомобилестроении, электронике, производстве оборудования для медицины. Ухудшение спроса коснется потребителей из стран-импортеров платины: Китай и Индия, предположил аналитик.

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