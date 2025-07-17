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В АТАГ рассказали о росте бронирований отелей в Геленджике - 17.07.2025, ПРАЙМ
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В АТАГ рассказали о росте бронирований отелей в Геленджике
В АТАГ рассказали о росте бронирований отелей в Геленджике - 17.07.2025, ПРАЙМ
В АТАГ рассказали о росте бронирований отелей в Геленджике
Бронирование отелей в Геленджике и ближайших к курорту населенных пунктах за неделю, с момента объявления о скором открытии геленджикского аэропорта, выросло на | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T09:13+0300
2025-07-17T09:13+0300
экономика
бизнес
туризм
россия
геленджик
росавиация
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Бронирование отелей в Геленджике и ближайших к курорту населенных пунктах за неделю, с момента объявления о скором открытии геленджикского аэропорта, выросло на 30%, при этом число поисковых запросов гостиниц на курорте и вовсе увеличилось в 1,7 раза, сообщил РИА Новости директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин. "С момента объявления открытия аэропорта в Геленджике видим существенный рост заказов - количество бронирований отелей на курорте и в ближайших населенных пунктах выросло почти на 30% неделя к неделе. А если смотреть год к году - то на 45%. При этом количество поисковых запросов Геленджика и окрестностей на онлайн-платформах увеличилось в 1,7 раза", - сказал Брагин. При этом он отметил, что скачков цен в недельном выражении турагрегаторы не наблюдают. "Однако видим, что по сравнению с прошлой неделей туристы отдают предпочтение более комфортным средствам размещения и берут больше отелей "четыре-пять звезд", поэтому средняя стоимость забронированной ночи возросла на 35% и составила 8,8 тысячи рублей", - уточнил эксперт. Ранее Росавиация сообщила, что закрытый с 2022 года аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов. "Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы по этому направлению с 18 июля.
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бизнес, туризм, россия, геленджик, росавиация, аэрофлот
Экономика, Бизнес, Туризм, РОССИЯ, Геленджик, Росавиация, Аэрофлот
09:13 17.07.2025
 
В АТАГ рассказали о росте бронирований отелей в Геленджике

АТАГ: бронирование отелей в Геленджике за неделю выросло на 30%

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на Геленджик
Вид на Геленджик - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Бронирование отелей в Геленджике и ближайших к курорту населенных пунктах за неделю, с момента объявления о скором открытии геленджикского аэропорта, выросло на 30%, при этом число поисковых запросов гостиниц на курорте и вовсе увеличилось в 1,7 раза, сообщил РИА Новости директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин.
"С момента объявления открытия аэропорта в Геленджике видим существенный рост заказов - количество бронирований отелей на курорте и в ближайших населенных пунктах выросло почти на 30% неделя к неделе. А если смотреть год к году - то на 45%. При этом количество поисковых запросов Геленджика и окрестностей на онлайн-платформах увеличилось в 1,7 раза", - сказал Брагин.
При этом он отметил, что скачков цен в недельном выражении турагрегаторы не наблюдают. "Однако видим, что по сравнению с прошлой неделей туристы отдают предпочтение более комфортным средствам размещения и берут больше отелей "четыре-пять звезд", поэтому средняя стоимость забронированной ночи возросла на 35% и составила 8,8 тысячи рублей", - уточнил эксперт.
Ранее Росавиация сообщила, что закрытый с 2022 года аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов. "Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы по этому направлению с 18 июля.
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