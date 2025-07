https://1prime.ru/20250717/atr--859585581.html

Фондовые индексы АТР растут на новостях из корпоративного сектора

МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром растут на оценках статистики по региону и новостей из корпоративного сектора, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.04 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос - на 0,07%, до 3 506,31 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,73%, до 2 136,44 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,09%, до 24 541 пункта. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,05%, до 3 187,97 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,71%, до 8 622,5 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,18%, до 39 736 пунктов. Инвесторы в четверг могут обращать внимание на статистические данные по экономике Южной Кореи. По данным министерства торговли, промышленности и энергетики страны, которые приводит агентство Ренхап, экспорт автомобилей Южной Кореи в июне вырос на 2,3% в годовом выражении, достигнув рекордного показателя за месяц - 6,3 миллиарда долларов. При этом поставки в Европу и Азию резко увеличились, а в США - упали на 16% в годовом выражении, передает агентство. На фоне достижения рекордных показателей акции автомобильных корейских компаний растут в цене: Hyundai Motor - почти на 2%, Kia Corp - около 1%. Также в четверг крупнейший в мире по объему выручки производитель полупроводников TSMC объявил, что ожидает роста прибыли во втором квартале. Ценные бумаги компании дорожают более чем на 2%. Рост японского индекса могут сдерживать статистические данные по экономике страны, согласно которым экспорт в июне снизился на 0,5% в годовом выражении при прогнозе роста на 0,5%, при этом импорт страны увеличился на 0,2% при прогнозе снижения на 1,6%. Дефицит торгового баланса в стране сменился профицитом в июне. "Влияние пошлин, вероятно, усилится в ближайшие месяцы, когда тарифная ставка будет окончательно утверждена и японские компании начнут полностью перекладывать расходы на потребителей в США, что будет препятствовать конкурентоспособности японских товаров там", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Daiwa Institute of Research Коки Акимото (Koki Akimoto). На фоне новостей о сокращении торговых показателей акции Nissan Motor Co. снижаются почти на 3%, Suzuki Motor Corp. - около 1%. Помимо этого, канадская компания в сфере розничной торговли Alimentation Couche-Tard заявила об отзыве предложения о приобретении японской Seven & i Holdings, объясняя это отсутствием заинтересованности со стороны японской компании. На фоне этого акции Seven & i Holdings падают почти на 8%.

