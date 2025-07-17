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Фондовые индексы АТР преимущественно выросли на внутренней статистике

Фондовые индексы АТР преимущественно выросли на внутренней статистике - 17.07.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР преимущественно выросли на внутренней статистике

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно выросли на фоне внутренней макростатистики и динамики бирж США,... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T11:32+0300

2025-07-17T11:32+0300

2025-07-17T11:32+0300

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно выросли на фоне внутренней макростатистики и динамики бирж США, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам дня вырос на 0,37%, до 3 516,83 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,19%, до 2 146,08 пункта, гонконгский Hang Seng Index - уменьшился на 0,07%, до 24 500,38 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,19%, до 3 192,29 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,9%, до 8 639 пунктов, японский Nikkei 225 - на 0,6%, до 39 901,19 пункта. Австралийский индекс в ходе торгов обновил исторический рекорд, который теперь составляет 8 641,3 пункта. Инвесторы обратили внимание на макростатистику. Так, экспорт Японии в июне снизился на 0,5% в годовом выражении при прогнозе роста на 0,5%, при этом импорт страны увеличился на 0,2% при прогнозе снижения на 1,6%. Безработица в Австралии в июне выросла до 4,3% с майского уровня в 4,1%, ожидалось сохранение показателя. Число занятых при этом выросло на 2 тысячи, тогда как ожидался рост на 20 тысяч человек. Повлияла на торги и динамика бирж США. В среду американские фондовые индексы выросли в среднем в пределах 0,5%.

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сша

азиатско-тихоокеанский регион

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рынок, торги, индексы, сша, азиатско-тихоокеанский регион, япония, shenzhen composite, hang seng index, kospi