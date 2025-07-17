https://1prime.ru/20250717/aykraft-859624706.html
"Айкрафт" просит суд досрочно прекратить охрану товарных знаков Ray-Ban
"Айкрафт" просит суд досрочно прекратить охрану товарных знаков Ray-Ban - 17.07.2025, ПРАЙМ
"Айкрафт" просит суд досрочно прекратить охрану товарных знаков Ray-Ban
Крупная российская сеть салонов оптики "Айкрафт" просит Суд по интеллектуальным правам досрочно прекратить правовую охрану в России товарных знаков Ray-Ban,... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T15:58+0300
2025-07-17T15:58+0300
2025-07-17T15:58+0300
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МОСКВА, 17 июл – ПРАЙМ. Крупная российская сеть салонов оптики "Айкрафт" просит Суд по интеллектуальным правам досрочно прекратить правовую охрану в России товарных знаков Ray-Ban, принадлежащих итальянской компании Luxottica Group, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск ООО "Айкрафт" поступил в суд 2 июля и пока оставлен без движения из-за ряда процессуальных нарушений, в том числе неполной уплаты госпошлины. Истец просит прекратить правовую охрану трех товарных знаков Luxottica Group, в том числе одного международного, в связи с их неиспользованием в России. По данным Роспатента, один из товарных знаков ответчика был зарегистрирован в СССР еще в 1975 году. Все они распространяются на единственный класс товаров, включающий разнообразные очки – солнцезащитные, очки для зрения, пенсне, лорнеты, спортивные защитные, - а также линзы для очков, оправы, чехлы, футляры для очков, бинокли, оптические приборы и т.п. "Айкрафт" в 2023 году зарегистрировал свой товарный знак Ray's для той же категории товаров. Luxottica Group оспорила регистрацию, заявив, что бренд российской компании сходен с ее всемирно известным брендом и потребители могут быть введены в заблуждение по поводу изготовителя очков. Роспатент признал возражение обоснованным и в марте этого года отменил регистрацию товарного знака "Айкрафта". Российская сеть оспорила это решение ведомства в суде, но ее заявление пока не рассмотрено. Параллельно "Айкрафт" подал этот иск к Luxottica Group. Сеть салонов оптики "Айкрафт", насчитывающая более 560 магазинов и более 100 городов присутствия, является лидером российского оптического рынка, сообщает сайт компании. Luxottica Group в мае подала заявку в Роспатент на регистрацию еще одного товарного знака Ray-Ban. В случае ее одобрения правообладатель сможет предлагать под брендом Ray-Ban услуги по оптовой торговле различными вещами: очками, обувью, одеждой, спортивными шлемами.
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бизнес, россия, роспатент
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Роспатент
"Айкрафт" просит суд досрочно прекратить охрану товарных знаков Ray-Ban
"Айкрафт" просит суд досрочно прекратить правовую охрану товарных знаков Ray-Ban
МОСКВА, 17 июл – ПРАЙМ. Крупная российская сеть салонов оптики "Айкрафт" просит Суд по интеллектуальным правам досрочно прекратить правовую охрану в России товарных знаков Ray-Ban, принадлежащих итальянской компании Luxottica Group, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск ООО "Айкрафт" поступил в суд 2 июля и пока оставлен без движения из-за ряда процессуальных нарушений, в том числе неполной уплаты госпошлины. Истец просит прекратить правовую охрану трех товарных знаков Luxottica Group, в том числе одного международного, в связи с их неиспользованием в России.
По данным Роспатента, один из товарных знаков ответчика был зарегистрирован в СССР еще в 1975 году. Все они распространяются на единственный класс товаров, включающий разнообразные очки – солнцезащитные, очки для зрения, пенсне, лорнеты, спортивные защитные, - а также линзы для очков, оправы, чехлы, футляры для очков, бинокли, оптические приборы и т.п.
"Айкрафт" в 2023 году зарегистрировал свой товарный знак Ray's для той же категории товаров. Luxottica Group оспорила регистрацию, заявив, что бренд российской компании сходен с ее всемирно известным брендом и потребители могут быть введены в заблуждение по поводу изготовителя очков.
Роспатент признал возражение обоснованным и в марте этого года отменил регистрацию товарного знака "Айкрафта". Российская сеть оспорила это решение ведомства в суде, но ее заявление пока не рассмотрено. Параллельно "Айкрафт" подал этот иск к Luxottica Group.
Сеть салонов оптики "Айкрафт", насчитывающая более 560 магазинов и более 100 городов присутствия, является лидером российского оптического рынка, сообщает сайт компании.
Luxottica Group в мае подала заявку в Роспатент на регистрацию еще одного товарного знака Ray-Ban. В случае ее одобрения правообладатель сможет предлагать под брендом Ray-Ban услуги по оптовой торговле различными вещами: очками, обувью, одеждой, спортивными шлемами.
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