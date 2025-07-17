https://1prime.ru/20250717/banknota-859587900.html

Сувенирная банкнота БРИКС уже вручили главам разных государств и министрам

Сувенирная банкнота БРИКС уже вручили главам разных государств и министрам - 17.07.2025, ПРАЙМ

Сувенирная банкнота БРИКС уже вручили главам разных государств и министрам

Сувенирная банкнота БРИКС уже вручена главам разных государств и министрам, она вызывает обсуждение, люди чувствуют: это не просто сувенир, а предмет, в который | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T09:01+0300

2025-07-17T09:01+0300

2025-07-17T09:01+0300

экономика

финансы

россия

казань

сергей катырин

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/69/841466951_0:142:3139:1907_1920x0_80_0_0_a0763f6c71072593df62e5312852b00e.jpg

МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Сувенирная банкнота БРИКС уже вручена главам разных государств и министрам, она вызывает обсуждение, люди чувствуют: это не просто сувенир, а предмет, в который вложено понимание нового мира, рассказал РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. "Банкнота БРИКС" впервые была замечена на саммите в Казани в октябре прошлого года: президент РФ Владимир Путин после завершения заседания в расширенном составе покидал зал с некоей купюрой в руках, которую потом с улыбкой показал министрам и отдал главе ЦБ Эльвире Набиуллиной. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков тогда прокомментировал, что это "кто-то из наших - то ли из ТПП, то ли еще кто-то, - напечатали такую квазиденьгу". "Купюры уже вручались как главам государств, так и делегациям, бизнесменам, министрам… Купюра вызывает обсуждение, люди чувствуют: это не просто сувенир, а предмет, в который вложено понимание нового мира", - заявил Катырин. Он отметил, что сувенирная банкнота БРИКС выпущена в трех номиналах - 50, 100 и 200 условных единиц. В июне глава ТПП заявил, что расчеты в рамках объединения БРИКС происходят в электронном виде в национальных валютах, и необходимости в создании собственной валюты нет.

https://1prime.ru/20250710/ryabkov-859372694.html

казань

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, казань, сергей катырин