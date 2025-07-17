https://1prime.ru/20250717/bayru-859621293.html

Стало известно, премьер какой страны подписал себе смертный приговор

Стало известно, премьер какой страны подписал себе смертный приговор - 17.07.2025, ПРАЙМ

Стало известно, премьер какой страны подписал себе смертный приговор

Премьер-министр Франции Франсуа Байру подписал смертный приговор своей политической карьере, представив план по снижению государственных расходов. Об этом... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T15:14+0300

2025-07-17T15:14+0300

2025-07-17T15:14+0300

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Франции Франсуа Байру подписал смертный приговор своей политической карьере, представив план по снижению государственных расходов. Об этом говорится в материале издания Politico."Байру, судя по всему, своим предложением лишить граждан Франции отпусков, заморозить социальное обеспечение и сократить миллиарды долларов на здравоохранение, подписал смертный приговор своей политической карьере", — сказано в тексте статьи.Согласно газете, премьер Франции выступил с предложением понизить государственные расходы на 43,8 миллиарда евро и отменить два национальных праздника, чтобы нарастить доходы бюджета страны. С критикой в отношении инициативы выступили партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и в "Непокоренной Франции" Жан-Люка Меланшона.Ранее Байру сообщил о намерении Парижа отказаться от индексации пенсий и социальных выплат по инфляции, а также повысить налоги для состоятельных граждан.

https://1prime.ru/20250716/frantsiya--859549857.html

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