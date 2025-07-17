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Берлин не поддержит предложение ЕК по увеличению бюджета ЕС
Берлин не поддержит предложение ЕК по увеличению бюджета ЕС - 17.07.2025, ПРАЙМ
Берлин не поддержит предложение ЕК по увеличению бюджета ЕС
Берлин не сможет поддержать предложение Еврокомиссии по увеличению бюджета ЕС, сообщил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус. | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T00:34+0300
2025-07-17T00:34+0300
2025-07-17T00:34+0300
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БЕРЛИН, 17 июл - ПРАЙМ. Берлин не сможет поддержать предложение Еврокомиссии по увеличению бюджета ЕС, сообщил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.
Отмечается, что "Европа стоит перед историческими вызовами, на которые следующий финансовый план должен дать ответ". Представители Германии считают, что необходимо повысить конкурентоспособность и быть готовыми к обороне, а Европа должна быть способна действовать на глобальном уровне.
"Существенное увеличение бюджета ЕС невозможно объяснить в условиях, когда все государства-члены прилагают значительные усилия по консолидации национальных бюджетов. Поэтому мы не сможем поддержать предложение Комиссии. Также мы не поддерживаем предложенное Европейской комиссией дополнительное налогообложение компаний", - говорится в сообщении.
При этом уточняется, что "реформаторский подход Комиссии и переориентацию бюджета на новые приоритеты Берлин считает необходимыми". "Этот курс - правильный, чтобы сделать Европу сильной в будущем", - заключил представитель правительства.
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мировая экономика, берлин, германия, европа, ес
Экономика, Мировая экономика, Берлин, ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА, ЕС
Берлин не поддержит предложение ЕК по увеличению бюджета ЕС
Правительство ФРГ: Берлин не поддержит предложение Еврокомиссии по увеличению бюджета ЕС
БЕРЛИН, 17 июл - ПРАЙМ. Берлин не сможет поддержать предложение Еврокомиссии по увеличению бюджета ЕС, сообщил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.
Отмечается, что "Европа стоит перед историческими вызовами, на которые следующий финансовый план должен дать ответ". Представители Германии считают, что необходимо повысить конкурентоспособность и быть готовыми к обороне, а Европа должна быть способна действовать на глобальном уровне.
"Существенное увеличение бюджета ЕС невозможно объяснить в условиях, когда все государства-члены прилагают значительные усилия по консолидации национальных бюджетов. Поэтому мы не сможем поддержать предложение Комиссии. Также мы не поддерживаем предложенное Европейской комиссией дополнительное налогообложение компаний", - говорится в сообщении.
При этом уточняется, что "реформаторский подход Комиссии и переориентацию бюджета на новые приоритеты Берлин считает необходимыми". "Этот курс - правильный, чтобы сделать Европу сильной в будущем", - заключил представитель правительства.