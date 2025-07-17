https://1prime.ru/20250717/berlin-859580178.html

Берлин не поддержит предложение ЕК по увеличению бюджета ЕС

Берлин не поддержит предложение ЕК по увеличению бюджета ЕС - 17.07.2025, ПРАЙМ

Берлин не поддержит предложение ЕК по увеличению бюджета ЕС

Берлин не сможет поддержать предложение Еврокомиссии по увеличению бюджета ЕС, сообщил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус. | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T00:34+0300

2025-07-17T00:34+0300

2025-07-17T00:34+0300

экономика

мировая экономика

берлин

германия

европа

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859580178.jpg?1752701646

БЕРЛИН, 17 июл - ПРАЙМ. Берлин не сможет поддержать предложение Еврокомиссии по увеличению бюджета ЕС, сообщил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус. Отмечается, что "Европа стоит перед историческими вызовами, на которые следующий финансовый план должен дать ответ". Представители Германии считают, что необходимо повысить конкурентоспособность и быть готовыми к обороне, а Европа должна быть способна действовать на глобальном уровне. "Существенное увеличение бюджета ЕС невозможно объяснить в условиях, когда все государства-члены прилагают значительные усилия по консолидации национальных бюджетов. Поэтому мы не сможем поддержать предложение Комиссии. Также мы не поддерживаем предложенное Европейской комиссией дополнительное налогообложение компаний", - говорится в сообщении. При этом уточняется, что "реформаторский подход Комиссии и переориентацию бюджета на новые приоритеты Берлин считает необходимыми". "Этот курс - правильный, чтобы сделать Европу сильной в будущем", - заключил представитель правительства.

берлин

германия

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, берлин, германия, европа, ес