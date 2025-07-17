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Арестованное у Булгакова имущество не превышает сумму ущерба по делу - 17.07.2025, ПРАЙМ
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Арестованное у Булгакова имущество не превышает сумму ущерба по делу
Арестованное у Булгакова имущество не превышает сумму ущерба по делу - 17.07.2025, ПРАЙМ
Арестованное у Булгакова имущество не превышает сумму ущерба по делу
Стоимость арестованного у бывшего замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова и его близких имущества не превышает сумму ущерба по делу, говорится в | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T06:33+0300
2025-07-17T06:33+0300
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Стоимость арестованного у бывшего замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова и его близких имущества не превышает сумму ущерба по делу, говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Судом установлено, что "общая стоимость вышеуказанного имущества не превышает сумму ущерба по делу, размер штрафа и иных имущественных взысканий по данному уголовному делу", указано в материалах. Там же подчеркивается, что арест наложен на банковские счета, два автомобиля, земельный участок, жилой дом и квартиру. Как сообщил РИА Новости адвокат генерала Сергей Севрук, расследование дела в отношении Булгакова фактически завершено, защита знакомится с его материалами. Ранее он заявлял агентству, что Булгакову вменяется мошенничество на более чем 49 миллионов рублей. В рамках дела под стражей находятся Булгаков, гендиректор ООО "Нева-Балт СПб" Герман Яковлев и военный пенсионер Геннадий Селезнев. Бывший замминистра обороны Булгаков, отвечавший в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ, был арестован в июле прошлого года. В правоохранительных органах агентству сообщали, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение. Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, вину он не признает. Уголовное дело в отношении Булгакова связано с заключением контрактов на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного освещения Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге. В качестве субподрядчика к работам была привлечена подконтрольная Булгакову фирма, которая необоснованно обогатилась на почти 50 миллионов рублей, установило следствие. В рамках дела под стражей содержатся гендиректор ООО "Нева-Балт СПб" Герман Яковлев, а также военный пенсионер Геннадий Селезнев. Адвокат Севрук ранее рассказал РИА Новости, что мужчине вменяется мошенничество на более чем 49 миллионов рублей, однако он этих денег не получал - средства находятся на счету фирмы-подрядчика АО "Петербургская сбытовая компания".
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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общество , россия, рф, санкт-петербург, вс рф
Общество , РОССИЯ, Экономика, РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВС РФ
06:33 17.07.2025
 
Арестованное у Булгакова имущество не превышает сумму ущерба по делу

Суд: стоимость арестованного у Булгакова имущества не превышает сумму ущерба по делу

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Стоимость арестованного у бывшего замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова и его близких имущества не превышает сумму ущерба по делу, говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Судом установлено, что "общая стоимость вышеуказанного имущества не превышает сумму ущерба по делу, размер штрафа и иных имущественных взысканий по данному уголовному делу", указано в материалах. Там же подчеркивается, что арест наложен на банковские счета, два автомобиля, земельный участок, жилой дом и квартиру.
Как сообщил РИА Новости адвокат генерала Сергей Севрук, расследование дела в отношении Булгакова фактически завершено, защита знакомится с его материалами. Ранее он заявлял агентству, что Булгакову вменяется мошенничество на более чем 49 миллионов рублей.
В рамках дела под стражей находятся Булгаков, гендиректор ООО "Нева-Балт СПб" Герман Яковлев и военный пенсионер Геннадий Селезнев.
Бывший замминистра обороны Булгаков, отвечавший в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ, был арестован в июле прошлого года. В правоохранительных органах агентству сообщали, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение.
Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, вину он не признает.
Уголовное дело в отношении Булгакова связано с заключением контрактов на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного освещения Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге. В качестве субподрядчика к работам была привлечена подконтрольная Булгакову фирма, которая необоснованно обогатилась на почти 50 миллионов рублей, установило следствие. В рамках дела под стражей содержатся гендиректор ООО "Нева-Балт СПб" Герман Яковлев, а также военный пенсионер Геннадий Селезнев.
Адвокат Севрук ранее рассказал РИА Новости, что мужчине вменяется мошенничество на более чем 49 миллионов рублей, однако он этих денег не получал - средства находятся на счету фирмы-подрядчика АО "Петербургская сбытовая компания".
 
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