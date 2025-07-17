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Индекс кофе с бутербродом в июне продержался на уровне 150 пунктов

Индекс кофе с бутербродом в июне продержался на уровне 150 пунктов - 17.07.2025, ПРАЙМ

Индекс кофе с бутербродом в июне продержался на уровне 150 пунктов

"Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, весь июнь продержался на "круглом... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T08:14+0300

2025-07-17T08:14+0300

2025-07-17T08:14+0300

экономика

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. "Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, весь июнь продержался на "круглом уровне" в 150 пунктов после того, как в мае ощутимо снизился, опустившись на 5,5 пункта. Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству специалистами крупного аналитического ресурса "Чек Индекс". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров - частых гостей на утренних столах россиян: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм). По продуктам из этой потребительской корзины аналитики "Чек Индекса" регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров. В период с 16 по 31 мая по сравнению с первой половиной месяца средний чек остался прежним по сахару (70 рублей). По остальным продуктам корзины он снизился: по огурцам - на 15,3% (до 122 рублей), по ветчине - на 3,8% (до 250 рублей), по батону - на 2% (до 48 рублей), по кофе - на 1,8% (до 218 рублей), по сливочному маслу - на 1,3% (до 237 рублей), по сыру - на 0,4% (до 236 рублей). Таким образом, индекс опустился на 3,5 пункта - до 150,2 пункта. Суммарно за май снижение индекса составило 5,5 пункта. Затем, в первой половине июня, средний чек вырос по кофе (на 2,3%, до 223 рублей) и сыру (на 1,3%, до 239 рублей). Снизился он по батону (на 2,1%, до 47 рублей), огурцам (на 1,6%, до 120 рублей), ветчине (на 1,2%, до 247 рублей) и сливочному маслу (на 0,4%, до 236 рублей). Не изменился по сахару (70 рублей). Такая динамика обеспечила индексу снижение на 0,2 пункта - до 150 пунктов. Наконец, в период с 16 по 30 июня средний чек увеличился по огурцам (на 1,7%, до 122 рублей), ветчине (на 1,6%, до 251 рубля) и сыру (на 0,4%, до 240 рублей). Остался прежним по батону (47 рублей). Уменьшился он по сахару (на 2,9%, до 68 рублей), кофе (на 0,4%, до 222 рублей) и сливочному маслу (на 0,4%, до 235 рублей). В результате индекс остался на уровне в 150 пунктов.

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