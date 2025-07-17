https://1prime.ru/20250717/byudzhet-859601750.html

Шведский министр по делам ЕС назвала проект бюджета ЕС слишком большим

Шведский министр по делам ЕС назвала проект бюджета ЕС слишком большим - 17.07.2025, ПРАЙМ

Шведский министр по делам ЕС назвала проект бюджета ЕС слишком большим

Проект бюджета ЕС на 2028-2034 годы слишком большой, Евросоюзу нужен бюджет лучше, а не больше, считает шведский министр по делам ЕС Йессика Русенкранц. | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T11:08+0300

2025-07-17T11:08+0300

2025-07-17T11:08+0300

экономика

украина

европа

сша

урсула фон дер ляйен

сергей лавров

ес

ек

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_eb8843531dddbcd9d29cc4e8bd9f96bc.jpg

МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Проект бюджета ЕС на 2028-2034 годы слишком большой, Евросоюзу нужен бюджет лучше, а не больше, считает шведский министр по делам ЕС Йессика Русенкранц. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду представила свое предложение по размерам и статьям расходов очередного многолетнего бюджета Евросоюза (MFF) на 2028-2034 годы, который эксперты заранее назвали "несостоятельным". Согласно предложению ЕК, бюджет составит около 2 триллионов евро. Порядка 100 миллиардов евро предлагается запланировать для помощи Украине. "Объем бюджета слишком большой", - сказала министр в интервью телеканалу SVT. Министр добавила, что переговоры по бюджету ведутся в "самой серьезной ситуации для Европы со времен Второй мировой войны", поскольку Евросоюзу грозит торговая война с США, а также ввиду конфликта на Украине. По мнению Русенкранц, правильными приоритетами для бюджета ЕС были бы вопросы безопасности, повышения конкурентоспособности и поддержки Украины. "Если вы увеличиваете расходы в определенных областях, вы также должны быть готовы изменить приоритеты в других областях. Поэтому нам нужен бюджет лучше, а не больше", - добавила Русенкранц. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20250717/finlyandiya-859591221.html

украина

европа

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, европа, сша, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, ес, ек, нато