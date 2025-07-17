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Шведский министр по делам ЕС назвала проект бюджета ЕС слишком большим - 17.07.2025, ПРАЙМ
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Шведский министр по делам ЕС назвала проект бюджета ЕС слишком большим
Шведский министр по делам ЕС назвала проект бюджета ЕС слишком большим - 17.07.2025, ПРАЙМ
Шведский министр по делам ЕС назвала проект бюджета ЕС слишком большим
Проект бюджета ЕС на 2028-2034 годы слишком большой, Евросоюзу нужен бюджет лучше, а не больше, считает шведский министр по делам ЕС Йессика Русенкранц. | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T11:08+0300
2025-07-17T11:08+0300
экономика
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Проект бюджета ЕС на 2028-2034 годы слишком большой, Евросоюзу нужен бюджет лучше, а не больше, считает шведский министр по делам ЕС Йессика Русенкранц. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду представила свое предложение по размерам и статьям расходов очередного многолетнего бюджета Евросоюза (MFF) на 2028-2034 годы, который эксперты заранее назвали "несостоятельным". Согласно предложению ЕК, бюджет составит около 2 триллионов евро. Порядка 100 миллиардов евро предлагается запланировать для помощи Украине. "Объем бюджета слишком большой", - сказала министр в интервью телеканалу SVT. Министр добавила, что переговоры по бюджету ведутся в "самой серьезной ситуации для Европы со времен Второй мировой войны", поскольку Евросоюзу грозит торговая война с США, а также ввиду конфликта на Украине. По мнению Русенкранц, правильными приоритетами для бюджета ЕС были бы вопросы безопасности, повышения конкурентоспособности и поддержки Украины. "Если вы увеличиваете расходы в определенных областях, вы также должны быть готовы изменить приоритеты в других областях. Поэтому нам нужен бюджет лучше, а не больше", - добавила Русенкранц. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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украина, европа, сша, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, ес, ек, нато
Экономика, УКРАИНА, ЕВРОПА, США, Урсула фон дер Ляйен, Сергей Лавров, ЕС, ЕК, НАТО
11:08 17.07.2025
 
Шведский министр по делам ЕС назвала проект бюджета ЕС слишком большим

Шведский министр Русенкранц: Евросоюзу нужен бюджет лучше, а не больше

© fotolia.com / moonrun%Флаг евросоюза
%Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
© fotolia.com / moonrun
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Проект бюджета ЕС на 2028-2034 годы слишком большой, Евросоюзу нужен бюджет лучше, а не больше, считает шведский министр по делам ЕС Йессика Русенкранц.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду представила свое предложение по размерам и статьям расходов очередного многолетнего бюджета Евросоюза (MFF) на 2028-2034 годы, который эксперты заранее назвали "несостоятельным". Согласно предложению ЕК, бюджет составит около 2 триллионов евро. Порядка 100 миллиардов евро предлагается запланировать для помощи Украине.
"Объем бюджета слишком большой", - сказала министр в интервью телеканалу SVT.
Министр добавила, что переговоры по бюджету ведутся в "самой серьезной ситуации для Европы со времен Второй мировой войны", поскольку Евросоюзу грозит торговая война с США, а также ввиду конфликта на Украине. По мнению Русенкранц, правильными приоритетами для бюджета ЕС были бы вопросы безопасности, повышения конкурентоспособности и поддержки Украины.
"Если вы увеличиваете расходы в определенных областях, вы также должны быть готовы изменить приоритеты в других областях. Поэтому нам нужен бюджет лучше, а не больше", - добавила Русенкранц.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Прохожая у здания Европейской комиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
Финляндия назвала проект бюджета ЕС слишком большим
09:40
 
ЭкономикаУКРАИНАЕВРОПАСШАУрсула фон дер ЛяйенСергей ЛавровЕСЕКНАТО
 
 
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