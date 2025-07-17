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Черешня стала лидером среди ягод по росту цен

Черешня стала лидером среди ягод по росту цен - 17.07.2025, ПРАЙМ

Черешня стала лидером среди ягод по росту цен

Черешня в июне стала лидером среди ягод по росту цен, в среднем по России она подорожала на 38%, в Москве и Подмосковье и того больше - на 42%, при этом спрос... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T04:02+0300

2025-07-17T04:02+0300

2025-07-17T04:02+0300

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Черешня в июне стала лидером среди ягод по росту цен, в среднем по России она подорожала на 38%, в Москве и Подмосковье и того больше - на 42%, при этом спрос на ягоду снизился всего на 5% за анализируемый период, говорится в исследовании "Контур.Маркета", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Там уточнили, что в исследование попали более 5 миллионов чеков за июнь 2025 года, которые сравнили с аналогичным периодом 2024 года. "В лидеры по росту цен вырвалась черешня: в среднем она подорожала на 38% по отношению к показателям прошлого года, а в Москве и Московской области - на 42%. Однако при этом спрос на черешню по стране упал всего на 5% по сравнению с прошлым годом", - сообщили аналитики. Примерно такой же тренд показали персики, абрикосы и нектарины: спрос на них, по данным "Контур.Маркета", снизился всего на 3%, хотя цена подросла на 13%. "Следом за черешней идут вишня и клубника: за килограмм ягод в 2025 году покупатели отдавали на 26% и 24% больше, чем в 2024 году", - рассказали в компании, уточнив, что спрос на эти ягоды за год упал на 11% и 13% соответственно. При этом самой дорогой позицией оказалась малина, всего за полкило продукта покупатели в среднем по России отдавали 632 рубля, что сопоставимо с ценой за килограмм клубники - 705 рублей. Согласно данным аналитиков, в столичных регионах малину продавали ощутимо дороже клубники. Например, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области полкило ягоды стоило в среднем 911 рублей, тогда как килограмм клубники - 745 рублей. В Москве и Подмосковье малину отдавали за 905 рублей, а клубнику - за 774 рубля. "К основным причинам удорожания можно отнести неурожай ягод как в России из-за погодных условий, так и в основных странах-экспортерах. Кроме того, в текущем году повысились цены на логистику и прочие издержки", - объяснила ценообразование аналитик "Контур.Маркета" Ксения Корзан, слова которой привели в сообщении. В этой связи спрос на малину упал больше всего за год. Согласно исследованию, в целом по стране ее стали покупать на 35% меньше, чем в июне прошлого года. Следом за ней идет вишня, общее снижение спроса на которую составило 11%, но в отдельных регионах - больше чем на треть: 39% в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 33% - в Свердловской области. Виноград, в сравнении с прошлым годом, напротив, показал рост потребительского спроса - на 28% в среднем по России. Он же оказался единственной ягодой, чья стоимость снизилась за год. "К основным причинам можно отнести заметный рост количества виноградников в России и стабилизацию продаж винограда за счет импорта из Китая, Египта, Индии по сравнению с прошлым годом", - пояснила Корзан.

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