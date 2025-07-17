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Чехия в I полугодии получила из бюджета ЕС больше, чем внесла в него
Чехия в I полугодии получила из бюджета ЕС больше, чем внесла в него - 17.07.2025, ПРАЙМ
Чехия в I полугодии получила из бюджета ЕС больше, чем внесла в него
Чехия в первом полугодии 2025 года получила из бюджета Евросоюза на 24 миллиарда крон (порядка 1,1 миллиарда долларов по текущему курсу) больше, чем внесла в... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T15:34+0300
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ПРАГА, 17 июл – ПРАЙМ. Чехия в первом полугодии 2025 года получила из бюджета Евросоюза на 24 миллиарда крон (порядка 1,1 миллиарда долларов по текущему курсу) больше, чем внесла в него, передает агентство ЧТК со ссылкой на данные министерства финансов республики. Евросоюз аккумулирует средства государств-членов, которые могут делиться между странами в зависимости от их финансового состояния или необходимости помощи в конкретных проектах. "В первой половине текущего года Чехия получила из бюджета Евросоюза на 24 миллиарда крон больше, чем внесла в ЕС. Положительное сальдо в основном обусловлено поступлениями из структурных фондов и фондов общей сельскохозяйственной политики, в то время как поступления от европейского плана восстановления NextGeneration EU (NGEU) были ниже, чем в прошлые годы", - говорится в сообщении. "В первой половине 2024 года так называемая "чистая позиция" Чехии по отношению к ЕС составила 33,7 миллиарда крон (около 1,5 миллиарда долларов)", - приводит ЧТК сравнительные данные ведомства. По данным минфина республики, с момента вступления в ЕС в 2004 году Чехия внесла в бюджет сообщества 969,5 миллиарда крон (около 45,7 миллиарда долларов), а получила из него 2,07 триллиона крон (около 97,6 миллиарда долларов). С учетом поступлений от NGEU, общая сумма средств, полученных из европейских источников, составила 2,22 триллиона крон (около 104,7 миллиарда долларов). Таким образом, общий положительный баланс за период членства Чехии в ЕС достиг 1,25 триллиона крон (около 58,9 миллиарда долларов).
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финансы, мировая экономика, чехия, ес
Экономика, Финансы, Мировая экономика, ЧЕХИЯ, ЕС
Чехия в I полугодии получила из бюджета ЕС больше, чем внесла в него
ЧТК: Чехия в первом полугодии получила из бюджета ЕС больше, чем внесла в него
ПРАГА, 17 июл – ПРАЙМ. Чехия в первом полугодии 2025 года получила из бюджета Евросоюза на 24 миллиарда крон (порядка 1,1 миллиарда долларов по текущему курсу) больше, чем внесла в него, передает агентство ЧТК со ссылкой на данные министерства финансов республики.
Евросоюз аккумулирует средства государств-членов, которые могут делиться между странами в зависимости от их финансового состояния или необходимости помощи в конкретных проектах.
"В первой половине текущего года Чехия получила из бюджета Евросоюза на 24 миллиарда крон больше, чем внесла в ЕС. Положительное сальдо в основном обусловлено поступлениями из структурных фондов и фондов общей сельскохозяйственной политики, в то время как поступления от европейского плана восстановления NextGeneration EU (NGEU) были ниже, чем в прошлые годы", - говорится в сообщении.
"В первой половине 2024 года так называемая "чистая позиция" Чехии по отношению к ЕС составила 33,7 миллиарда крон (около 1,5 миллиарда долларов)", - приводит ЧТК сравнительные данные ведомства.
По данным минфина республики, с момента вступления в ЕС в 2004 году Чехия внесла в бюджет сообщества 969,5 миллиарда крон (около 45,7 миллиарда долларов), а получила из него 2,07 триллиона крон (около 97,6 миллиарда долларов).
С учетом поступлений от NGEU, общая сумма средств, полученных из европейских источников, составила 2,22 триллиона крон (около 104,7 миллиарда долларов). Таким образом, общий положительный баланс за период членства Чехии в ЕС достиг 1,25 триллиона крон (около 58,9 миллиарда долларов).
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