Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чехия в I полугодии получила из бюджета ЕС больше, чем внесла в него - 17.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250717/chtk-859623373.html
Чехия в I полугодии получила из бюджета ЕС больше, чем внесла в него
Чехия в I полугодии получила из бюджета ЕС больше, чем внесла в него - 17.07.2025, ПРАЙМ
Чехия в I полугодии получила из бюджета ЕС больше, чем внесла в него
Чехия в первом полугодии 2025 года получила из бюджета Евросоюза на 24 миллиарда крон (порядка 1,1 миллиарда долларов по текущему курсу) больше, чем внесла в... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T15:34+0300
2025-07-17T15:34+0300
экономика
финансы
мировая экономика
чехия
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/46/763384650_0:212:4057:2494_1920x0_80_0_0_31a14f6b20ccea27e8e7b8a28e0c5a68.jpg
ПРАГА, 17 июл – ПРАЙМ. Чехия в первом полугодии 2025 года получила из бюджета Евросоюза на 24 миллиарда крон (порядка 1,1 миллиарда долларов по текущему курсу) больше, чем внесла в него, передает агентство ЧТК со ссылкой на данные министерства финансов республики. Евросоюз аккумулирует средства государств-членов, которые могут делиться между странами в зависимости от их финансового состояния или необходимости помощи в конкретных проектах. "В первой половине текущего года Чехия получила из бюджета Евросоюза на 24 миллиарда крон больше, чем внесла в ЕС. Положительное сальдо в основном обусловлено поступлениями из структурных фондов и фондов общей сельскохозяйственной политики, в то время как поступления от европейского плана восстановления NextGeneration EU (NGEU) были ниже, чем в прошлые годы", - говорится в сообщении. "В первой половине 2024 года так называемая "чистая позиция" Чехии по отношению к ЕС составила 33,7 миллиарда крон (около 1,5 миллиарда долларов)", - приводит ЧТК сравнительные данные ведомства. По данным минфина республики, с момента вступления в ЕС в 2004 году Чехия внесла в бюджет сообщества 969,5 миллиарда крон (около 45,7 миллиарда долларов), а получила из него 2,07 триллиона крон (около 97,6 миллиарда долларов). С учетом поступлений от NGEU, общая сумма средств, полученных из европейских источников, составила 2,22 триллиона крон (около 104,7 миллиарда долларов). Таким образом, общий положительный баланс за период членства Чехии в ЕС достиг 1,25 триллиона крон (около 58,9 миллиарда долларов).
https://1prime.ru/20250715/chekhiya-859528694.html
чехия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/46/763384650_224:0:3831:2705_1920x0_80_0_0_c587715066404fef69c4f48daf7403e3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, мировая экономика, чехия, ес
Экономика, Финансы, Мировая экономика, ЧЕХИЯ, ЕС
15:34 17.07.2025
 
Чехия в I полугодии получила из бюджета ЕС больше, чем внесла в него

ЧТК: Чехия в первом полугодии получила из бюджета ЕС больше, чем внесла в него

© fotolia.com / Kristina Afanasyeva#Флаг Чехии
#Флаг Чехии - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
© fotolia.com / Kristina Afanasyeva
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПРАГА, 17 июл – ПРАЙМ. Чехия в первом полугодии 2025 года получила из бюджета Евросоюза на 24 миллиарда крон (порядка 1,1 миллиарда долларов по текущему курсу) больше, чем внесла в него, передает агентство ЧТК со ссылкой на данные министерства финансов республики.
Евросоюз аккумулирует средства государств-членов, которые могут делиться между странами в зависимости от их финансового состояния или необходимости помощи в конкретных проектах.
"В первой половине текущего года Чехия получила из бюджета Евросоюза на 24 миллиарда крон больше, чем внесла в ЕС. Положительное сальдо в основном обусловлено поступлениями из структурных фондов и фондов общей сельскохозяйственной политики, в то время как поступления от европейского плана восстановления NextGeneration EU (NGEU) были ниже, чем в прошлые годы", - говорится в сообщении.
"В первой половине 2024 года так называемая "чистая позиция" Чехии по отношению к ЕС составила 33,7 миллиарда крон (около 1,5 миллиарда долларов)", - приводит ЧТК сравнительные данные ведомства.
По данным минфина республики, с момента вступления в ЕС в 2004 году Чехия внесла в бюджет сообщества 969,5 миллиарда крон (около 45,7 миллиарда долларов), а получила из него 2,07 триллиона крон (около 97,6 миллиарда долларов).
С учетом поступлений от NGEU, общая сумма средств, полученных из европейских источников, составила 2,22 триллиона крон (около 104,7 миллиарда долларов). Таким образом, общий положительный баланс за период членства Чехии в ЕС достиг 1,25 триллиона крон (около 58,9 миллиарда долларов).
Города мира. Прага - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
Чехия отказалась присоединяться к закупке вооружений у США для Украины
15 июля, 19:22
 
ЭкономикаФинансыМировая экономикаЧЕХИЯЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала