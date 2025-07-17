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В Дании рекомендовали покупать оружие у Европы, а не у США - 17.07.2025, ПРАЙМ
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В Дании рекомендовали покупать оружие у Европы, а не у США
В Дании рекомендовали покупать оружие у Европы, а не у США - 17.07.2025, ПРАЙМ
В Дании рекомендовали покупать оружие у Европы, а не у США
Дания хочет приобретать вооружение от надежных европейских партнеров, а не от США, которые угрожают своим союзникам, заявил депутат и глава оборонного комитета... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T10:30+0300
2025-07-17T10:30+0300
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Дания хочет приобретать вооружение от надежных европейских партнеров, а не от США, которые угрожают своим союзникам, заявил депутат и глава оборонного комитета датского парламента Расмус Ярлов. В среду агентство Блумберг передавало, что европейские союзники США все активнее обсуждают снижение зависимости от американской оборонной промышленности и развитие собственного военно-промышленного комплекса. В частности, по данным агентства, Дания рассматривает европейскую альтернативу американской системе Patriot. По данным газеты Wall Street Journal, много лет назад Ярлов поддерживал идею приобретения американских истребителей F-35. Однако сейчас он выступает за покупку вооружения, включая самолеты и системы ПВО, у европейских производителей. "Мы хотим систему ПВО от стабильного и надежного союзника, а не того, кто угрожает нам и другим странам-союзникам", - приводит слова Ярлова газета Wall Street Journal. Датское минобороны 10 июня сообщило, что Копенгаген закупит три наземных системы ПВО у на общую сумму более 917 миллионов долларов, они будут готовы к работе не позднее 2026 года. Закупки будут производиться через немецкую Diehl Defence, французскую MBDA France и норвежскую Kongsberg. В апреле Ярлов заявлял, что единственной угрозой для Гренландии являются США. Он также отмечал, что Дания никогда не сможет сама полностью обеспечивать себя оружием и поэтому должна положиться на своих самых близких друзей. При этом он подчеркнул, что в число этих "близких друзей" США больше не входят.
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сша, гренландия, дания, дональд трамп, f-35 lightning ii
Вооружения, США, Гренландия, ДАНИЯ, Дональд Трамп, F-35 Lightning II
10:30 17.07.2025
 
В Дании рекомендовали покупать оружие у Европы, а не у США

Депутат Ярлов: Дания хочет приобретать вооружение от надежных партнеров в ЕС

© fotolia.com / uhotti!Флаг Дании
!Флаг Дании - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
© fotolia.com / uhotti
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Дания хочет приобретать вооружение от надежных европейских партнеров, а не от США, которые угрожают своим союзникам, заявил депутат и глава оборонного комитета датского парламента Расмус Ярлов.
В среду агентство Блумберг передавало, что европейские союзники США все активнее обсуждают снижение зависимости от американской оборонной промышленности и развитие собственного военно-промышленного комплекса. В частности, по данным агентства, Дания рассматривает европейскую альтернативу американской системе Patriot.
По данным газеты Wall Street Journal, много лет назад Ярлов поддерживал идею приобретения американских истребителей F-35. Однако сейчас он выступает за покупку вооружения, включая самолеты и системы ПВО, у европейских производителей.
"Мы хотим систему ПВО от стабильного и надежного союзника, а не того, кто угрожает нам и другим странам-союзникам", - приводит слова Ярлова газета Wall Street Journal.
Датское минобороны 10 июня сообщило, что Копенгаген закупит три наземных системы ПВО у на общую сумму более 917 миллионов долларов, они будут готовы к работе не позднее 2026 года. Закупки будут производиться через немецкую Diehl Defence, французскую MBDA France и норвежскую Kongsberg.
В апреле Ярлов заявлял, что единственной угрозой для Гренландии являются США. Он также отмечал, что Дания никогда не сможет сама полностью обеспечивать себя оружием и поэтому должна положиться на своих самых близких друзей. При этом он подчеркнул, что в число этих "близких друзей" США больше не входят.
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15 июля, 11:35
 
ВооруженияСШАГренландияДАНИЯДональд ТрампF-35 Lightning II
 
 
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