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В Германии уровень рождаемости упал до минимума за 30 лет
В Германии уровень рождаемости упал до минимума за 30 лет - 17.07.2025, ПРАЙМ
В Германии уровень рождаемости упал до минимума за 30 лет
Уровень рождаемости в Германии упал до минимальных значений за последние 30 лет, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T13:02+0300
2025-07-17T13:02+0300
2025-07-17T13:02+0300
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Уровень рождаемости в Германии упал до минимальных значений за последние 30 лет, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). Согласно опубликованным данным, коэффициент рождаемости в Германии в 2024 году снизился до 1,35 ребенка на одну женщину, что соответствует показателям 1996-1997 годов. Общее число рожденных детей составило чуть больше 677 тысяч. Рождаемость таким образом снизилась на 2%, однако падение замедлилось по сравнению с 2022-2023 годами: тогда оно составило 8% и 7% соответственно, сказано в документе. В восточных федеральных землях Германии рождаемость оказалась ниже, чем в западных, составив 1,27 против 1,38 детей на одну женщину, сообщает Destatis. Среди немок уровень рождаемости оказался еще ниже – 1,23 ребенка на одну женщину против 1,84 среди иностранных гражданок, проживающих на территории Германии, свидетельствует исследование.
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общество , германия, destatis
Общество , ГЕРМАНИЯ, Destatis
В Германии уровень рождаемости упал до минимума за 30 лет
Destatis: уровень рождаемости в Германии упал до минимальных значений за 30 лет
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Уровень рождаемости в Германии упал до минимальных значений за последние 30 лет, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Согласно опубликованным данным, коэффициент рождаемости в Германии в 2024 году снизился до 1,35 ребенка на одну женщину, что соответствует показателям 1996-1997 годов.
Общее число рожденных детей составило чуть больше 677 тысяч. Рождаемость таким образом снизилась на 2%, однако падение замедлилось по сравнению с 2022-2023 годами: тогда оно составило 8% и 7% соответственно, сказано в документе.
В восточных федеральных землях Германии рождаемость оказалась ниже, чем в западных, составив 1,27 против 1,38 детей на одну женщину, сообщает Destatis.
Среди немок уровень рождаемости оказался еще ниже – 1,23 ребенка на одну женщину против 1,84 среди иностранных гражданок, проживающих на территории Германии, свидетельствует исследование.
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