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Германия и Британия подписали "исторический" договор о сотрудничестве

Германия и Британия подписали "исторический" договор о сотрудничестве - 17.07.2025, ПРАЙМ

Германия и Британия подписали "исторический" договор о сотрудничестве

Канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Великобритании Кир Стармер подписали в Лондоне "исторический" договор о дружбе и сотрудничестве в сфере обороны между... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T14:49+0300

2025-07-17T14:49+0300

2025-07-17T14:49+0300

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ВЕНА, 17 июл - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Великобритании Кир Стармер подписали в Лондоне "исторический" договор о дружбе и сотрудничестве в сфере обороны между Соединенным Королевством и ФРГ, в первых же абзацах документа в качестве основной причины для стратегического сотрудничества упоминается Российская Федерация. Мерц прибыл в четверг в Лондон, торжественное подписание документа прошло в Музее Виктории и Альберта в британской столице. "Я очень рад, что сегодня вместе с министрами иностранных дел у меня есть возможность подписать этот договор. Это исторический день для германо-британских отношений. Для меня лично также большая честь находиться сегодня здесь, в этом музее, который носит два имени, тесно связывающих британскую и немецкую историю", - заявил Мерц журналистам после церемонии подписания. Трансляция велась в прямом эфире на немецком телеканале Welt. Стармер отметил, что "это первый в своем роде договор между двумя странами". "Он подчёркивает важность союзников, будь то в сфере обороны, безопасности, торговли, экономики, энергетики. В этот договор вложено очень многое. И потому это действительно подписание исторического соглашения", - пояснил британский премьер журналистам. В 27-страничном документе, текст которого находится в распоряжении РИА Новости, стороны договариваются в первых трёх абзацах о стратегическом сотрудничестве "в условиях коренных изменений геополитической обстановки" и ввиду "наиболее серьёзной и непосредственной угрозы безопасности", исходящей, по их мнению, от Российской Федерации. Великобритания и Германия далее обязуются проводить регулярные консультации на уровне министерств по вопросам внешней политики и безопасности. Перечисляются такие пункты, как "сдерживание" и оборона, международная архитектура безопасности, ядерное оружие, контроль над вооружением и его нераспространении, борьба с последствиями и причинами изменения климата, терроризмом, незаконной миграцией, охрана критической инфраструктуры, стремление к обоюдному росту экономики, усиление сотрудничества в области науки, инноваций и разведки, а также содействие эффективному сотрудничеству между НАТО и ЕС. "Стороны договора будучи тесными союзниками подтверждают свою глубокую приверженность взаимной обороне и обязуются прийти друг другу на помощь в случае вооружённого нападения на одну из сторон, включая применение военных средств", - говорится в документе. Они также "разделяют серьёзную обеспокоенность" на фоне гибридных угроз и иностранного вмешательства в виде диверсий, кибератак, "манипуляции информацией" и "вредоносного использования новых технологий как искусственный интеллект". Лондон и Берлин договорились поддерживать оборонные отрасли, повышать двустороннюю "военную совместимость, взаимозаменяемость и интеграцию", а также совместно работать над воплощением концепции "мирного и безопасного евроатлантического пространства". "В связи с общими особыми интересами и акцентом на северном и восточном флангах Организации Североатлантического договора, стороны сотрудничают друг с другом, чтобы совместно с союзниками по НАТО укреплять сдерживание и оборону в этих регионах и координировать свои силы, где это возможно", - подчёркивается в документе. Великобритания и Германия подчеркивают также намерение сотрудничать в области развития инфраструктуры добычи энергоресурсов на Северном море. Ранее источник в немецком правительстве сообщил журналистам, и в том числе корреспонденту РИА Новости, о том, что канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Великобритании Кир Стармер в рамках подписания договора о дружбе между Соединенным Королевством и ФРГ согласуют совместное производство дальнобойного оружия для "сдерживания России". Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями международных информагентств на ПМЭФ в июне объявлял, что применение ракет Taurus в украинском конфликте нанесет ущерб отношениям РФ и Германии, но влияния на ход боевых действий не окажет. Посол России в Германии Сергей Нечаев ранее уведомлял, что РФ будет внимательно наблюдать за конкретными действиями немецкого руководства по вопросу передачи Украине ракет Taurus и обучения ВСУ обращению с ними.

https://1prime.ru/20250715/tramp-859485862.html

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общество , германия, великобритания, фридрих мерц, кир стармер, владимир путин, нато, ес, всу