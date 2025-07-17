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Доллар дорожает к мировым валютам на статистике из США

Доллар дорожает к мировым валютам на статистике из США - 17.07.2025, ПРАЙМ

Доллар дорожает к мировым валютам на статистике из США

Курс доллара в четверг растет по отношению к другим мировым валютам после публикации американской макростатистики, следует из данных торгов. | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T17:23+0300

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Курс доллара в четверг растет по отношению к другим мировым валютам после публикации американской макростатистики, следует из данных торгов. По состоянию на 17.10 курс евро к доллару снижался до 1,1582 доллара с 1,1642 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 148,6 иены с уровня прошлого закрытия в 147,85 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,46% - до 98,74 пункта. Объем розничных продаж в США в июне увеличился на 0,6% по сравнению с маем, в то время как аналитики прогнозировали рост показателя лишь на 0,1%. В четверг также были опубликованы данные по первичным заявкам на пособие по безработице в стране: за неделю по 12 июля их число неожиданно снизилось - на 7 тысяч, до 221 тысячи. "Потребители вернулись к жизни в июне после слабых показателей мая. Другие данные, такие как первичные заявки на пособие по безработице… также рисуют картину сильной экономики", - прокомментировал агентству Блумберг аналитик Trade Station Дэвид Расселл (David Russell). По словам аналитика, сильная статистика в то же время усложняет обоснование понижения учетной ставки Федеральной резервной системы США. Это может способствовать укреплению доллара после заметного снижения в первом полугодии.

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