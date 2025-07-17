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Доллар дорожает несмотря на политический шум вокруг ФРС США

Доллар дорожает несмотря на политический шум вокруг ФРС США - 17.07.2025, ПРАЙМ

Доллар дорожает несмотря на политический шум вокруг ФРС США

Стоимость доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, в четверг утром растет, при этом аналитики отмечают волатильность курса валюты на... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T08:58+0300

2025-07-17T08:58+0300

2025-07-17T08:58+0300

экономика

рынок

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джером пауэлл

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федрезерв

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, в четверг утром растет, при этом аналитики отмечают волатильность курса валюты на фоне неопределенности макроэкономики США, которая создается "политическим шумом" вокруг Федеральной резервной системы (ФРС) страны, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 8.54 мск курс евро к доллару снижался до 1,1624 доллара с 1,1642 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 148,38 иены с уровня прошлого закрытия в 147,85 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,18% - до 98,47 пункта. Аналитики отмечают волатильность текущей траектории американской валюты. На курс влияет "политический шум", который создает неопределенность вокруг денежно-кредитной политики ФРС США. Так, в среду телеканал CBS со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп обсудил с республиканскими конгрессменами возможность увольнения главы ФРС Джерома Пауэлла и получил их одобрение. Позднее Трамп лично заявил, что не планирует увольнять главу Федрезерва. Трамп неоднократно критиковал главу ФРС за высокие процентные ставки, призывая к их снижению. При этом американские эксперты склоняются к тому, что для Трампа уволить главу автономного ФРС, скорее всего, будет невозможно с точки зрения закона. Эксперты полагают, что в случае досрочного ухода Пауэлла следующий глава центробанка может выступать за снижение ключевой ставки, что негативно для доллара. "Это уже не первый раз, поэтому будут эпизоды волатильности доллара в результате политического шума", - приводит агентство Рейтер заявление аналитика UBP Карлоса Казанова (Carlos Casanova). Участники рынка также продолжают следить за ходом мирового торгового диалога. Ранее в четверг стало известно, что экспорт Японии в июне снизился на 0,5% в годовом выражении при прогнозе роста на 0,5%, при этом импорт страны увеличился на 0,2% при прогнозе снижения на 1,6%. Как передало агентство Рейтер, власти Японии провели телефонный разговор с министром торговли США Говардом Лютником по поводу пошлин, поскольку данные показали, что на экспорт азиатской страны влияет тарифное давление.

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рынок, сша, япония, дональд трамп, джером пауэлл, cbs, федрезерв