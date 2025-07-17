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На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта - 17.07.2025, ПРАЙМ
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе. | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T02:58+0300
2025-07-17T02:58+0300
2025-07-17T02:58+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе.
Движение перекрыли в 1.39 мск. Причины не назывались.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
Открыли движение в 2.35 мск.
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бизнес, россия
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе.
Движение перекрыли в 1.39 мск. Причины не назывались.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
Открыли движение в 2.35 мск.