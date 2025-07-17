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РСТ проверит информацию о размещении россиян в Египте возле военной базы
РСТ проверит информацию о размещении россиян в Египте возле военной базы - 17.07.2025, ПРАЙМ
РСТ проверит информацию о размещении россиян в Египте возле военной базы
Российский союз туриндустрии (РСТ) проверяет информацию о размещении российских туристов в пятизвездочном отеле Stella Di Mare Beach Hotel & Spa курорта... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T11:49+0300
2025-07-17T11:49+0300
2025-07-17T11:49+0300
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Российский союз туриндустрии (РСТ) проверяет информацию о размещении российских туристов в пятизвездочном отеле Stella Di Mare Beach Hotel & Spa курорта Шарм-эш-Шейх с видом на военную базу, уточняет детали ситуации у туроператоров, сообщили журналистам в пресс-службе РСТ. Ранее в четверг Telegram-канал Shot написал со ссылкой на туристов, что этот отель, в который их заселили, находится максимально рядом с местной военной базой, из-за чего запрещено купаться в море на пляже рядом с отелем - приходится добираться до других пляжей. "Российский союз туриндустрии проверяет информацию о размещении российских туристов в отеле Stella Di Mare Beach Hotel & Spa курорта Шарм-эш-Шейх. Мы связались с туроператорами и уточняем детали ситуации", - прокомментировали в союзе. Судя по отзывам от российских туристов на профильных ресурсах, которые изучило РИА Новости, в этом отеле они отдыхают уже не один год. При этом в части пляжа претензии, как правило, заключаются только в том, что у самого отеля нет песчаного входа в море - только с понтона.
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туризм, бизнес, россия, шарм-эш-шейх, российский союз туриндустрии
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Шарм-эш-Шейх, Российский союз туриндустрии
РСТ проверит информацию о размещении россиян в Египте возле военной базы
РСТ проверяет данные о размещении россиян в отеле в Шарм-эш-Шейхе с видом на военную базу
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Российский союз туриндустрии (РСТ) проверяет информацию о размещении российских туристов в пятизвездочном отеле Stella Di Mare Beach Hotel & Spa курорта Шарм-эш-Шейх с видом на военную базу, уточняет детали ситуации у туроператоров, сообщили журналистам в пресс-службе РСТ.
Ранее в четверг Telegram-канал Shot написал со ссылкой на туристов, что этот отель, в который их заселили, находится максимально рядом с местной военной базой, из-за чего запрещено купаться в море на пляже рядом с отелем - приходится добираться до других пляжей.
"Российский союз туриндустрии проверяет информацию о размещении российских туристов в отеле Stella Di Mare Beach Hotel & Spa курорта Шарм-эш-Шейх. Мы связались с туроператорами и уточняем детали ситуации", - прокомментировали в союзе.
Судя по отзывам от российских туристов на профильных ресурсах, которые изучило РИА Новости, в этом отеле они отдыхают уже не один год. При этом в части пляжа претензии, как правило, заключаются только в том, что у самого отеля нет песчаного входа в море - только с понтона.
В РСТ отметили снижение спроса на туры в Египет