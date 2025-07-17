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ЕК приостановила расследование в отношении соцсети Х - 17.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ЕК приостановила расследование в отношении соцсети Х
ЕК приостановила расследование в отношении соцсети Х - 17.07.2025, ПРАЙМ
ЕК приостановила расследование в отношении соцсети Х
Еврокомиссия приостанавливает расследование возможных нарушений европейского законодательства со стороны соцсети Х на фоне торговых переговоров с США, сообщает... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T07:30+0300
2025-07-17T07:30+0300
технологии
экономика
мировая экономика
сша
ес
meta
financial times
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Еврокомиссия приостанавливает расследование возможных нарушений европейского законодательства со стороны соцсети Х на фоне торговых переговоров с США, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники. "Европейская комиссия приостановила одно из своих расследований в отношении компании X Илона Маска за нарушение правил блока о цифровой прозрачности, одновременно пытаясь завершить торговые переговоры с США", - пишет издание. По словам осведомленных чиновников, решение по соцсети, вероятно, будет принято после того, как прояснится ситуация на торговых переговорах между ЕС и США. В июле Еврокомиссия проинформировала сеть X о своих предварительных выводах, согласно которым компания нарушает закон о цифровых услугах Евросоюза (DSA) в областях, связанных с обеспечением прозрачности рекламы и доступа исследователей к открытым данным и информации. В случае неустранения нарушений Еврокомиссия пригрозила компании штрафами в размере до 6% от ее общего годового оборота. Илон Маск в свою очередь заявил, что соцсеть Х ждет "очень открытая" битва с Еврокомиссией в суде. Закон о цифровых услугах (DSA) вступил в силу в Евросоюзе в августе 2023 года. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с расизмом, продажей наркотических веществ и контрафактной продукцией, а также распространением детской порнографии и дезинформации. Платформы должны объяснять работу своих алгоритмов, выдачу рекомендаций, предлагать альтернативы. Еврокомиссия регулярно направляет претензии крупным онлайн-платформам, включая X, Meta (деятельность компании Meta запрещена в России как экстремистская), TikTok с требованием устранения обнаруженных нарушений DSA и угрожает применить штрафные санкции или же прекратить деятельность компаний на территории ЕС.
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технологии, мировая экономика, сша, ес, meta, financial times
Технологии, Экономика, Мировая экономика, США, ЕС, Meta, Financial Times
07:30 17.07.2025
 
ЕК приостановила расследование в отношении соцсети Х

FT: ЕК приостановила расследование в отношении соцсети Х из-за торговых переговоров с США

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Еврокомиссия приостанавливает расследование возможных нарушений европейского законодательства со стороны соцсети Х на фоне торговых переговоров с США, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.
"Европейская комиссия приостановила одно из своих расследований в отношении компании X Илона Маска за нарушение правил блока о цифровой прозрачности, одновременно пытаясь завершить торговые переговоры с США", - пишет издание.
По словам осведомленных чиновников, решение по соцсети, вероятно, будет принято после того, как прояснится ситуация на торговых переговорах между ЕС и США.
В июле Еврокомиссия проинформировала сеть X о своих предварительных выводах, согласно которым компания нарушает закон о цифровых услугах Евросоюза (DSA) в областях, связанных с обеспечением прозрачности рекламы и доступа исследователей к открытым данным и информации. В случае неустранения нарушений Еврокомиссия пригрозила компании штрафами в размере до 6% от ее общего годового оборота. Илон Маск в свою очередь заявил, что соцсеть Х ждет "очень открытая" битва с Еврокомиссией в суде.
Закон о цифровых услугах (DSA) вступил в силу в Евросоюзе в августе 2023 года. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с расизмом, продажей наркотических веществ и контрафактной продукцией, а также распространением детской порнографии и дезинформации. Платформы должны объяснять работу своих алгоритмов, выдачу рекомендаций, предлагать альтернативы.
Еврокомиссия регулярно направляет претензии крупным онлайн-платформам, включая X, Meta (деятельность компании Meta запрещена в России как экстремистская), TikTok с требованием устранения обнаруженных нарушений DSA и угрожает применить штрафные санкции или же прекратить деятельность компаний на территории ЕС.
 
ЭкономикаТехнологииМировая экономикаСШАЕСMetaFinancial Times
 
 
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