https://1prime.ru/20250717/ek-859583870.html

ЕК приостановила расследование в отношении соцсети Х

ЕК приостановила расследование в отношении соцсети Х - 17.07.2025, ПРАЙМ

ЕК приостановила расследование в отношении соцсети Х

Еврокомиссия приостанавливает расследование возможных нарушений европейского законодательства со стороны соцсети Х на фоне торговых переговоров с США, сообщает... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T07:30+0300

2025-07-17T07:30+0300

2025-07-17T07:30+0300

технологии

экономика

мировая экономика

сша

ес

meta

financial times

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859583870.jpg?1752726637

МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Еврокомиссия приостанавливает расследование возможных нарушений европейского законодательства со стороны соцсети Х на фоне торговых переговоров с США, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники. "Европейская комиссия приостановила одно из своих расследований в отношении компании X Илона Маска за нарушение правил блока о цифровой прозрачности, одновременно пытаясь завершить торговые переговоры с США", - пишет издание. По словам осведомленных чиновников, решение по соцсети, вероятно, будет принято после того, как прояснится ситуация на торговых переговорах между ЕС и США. В июле Еврокомиссия проинформировала сеть X о своих предварительных выводах, согласно которым компания нарушает закон о цифровых услугах Евросоюза (DSA) в областях, связанных с обеспечением прозрачности рекламы и доступа исследователей к открытым данным и информации. В случае неустранения нарушений Еврокомиссия пригрозила компании штрафами в размере до 6% от ее общего годового оборота. Илон Маск в свою очередь заявил, что соцсеть Х ждет "очень открытая" битва с Еврокомиссией в суде. Закон о цифровых услугах (DSA) вступил в силу в Евросоюзе в августе 2023 года. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с расизмом, продажей наркотических веществ и контрафактной продукцией, а также распространением детской порнографии и дезинформации. Платформы должны объяснять работу своих алгоритмов, выдачу рекомендаций, предлагать альтернативы. Еврокомиссия регулярно направляет претензии крупным онлайн-платформам, включая X, Meta (деятельность компании Meta запрещена в России как экстремистская), TikTok с требованием устранения обнаруженных нарушений DSA и угрожает применить штрафные санкции или же прекратить деятельность компаний на территории ЕС.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, мировая экономика, сша, ес, meta, financial times