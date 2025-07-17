https://1prime.ru/20250717/ekspert-859582350.html

Эксперт рассказал о последствиях торговой политики Трампа

Эксперт рассказал о последствиях торговой политики Трампа - 17.07.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о последствиях торговой политики Трампа

Торговая политика президента США Дональда Трампа, включая угрозы новыми пошлинами против России и ее партнеров уже приводит к отчуждению как союзников, так и... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T05:32+0300

2025-07-17T05:32+0300

2025-07-17T05:32+0300

экономика

мировая экономика

сша

вашингтон

китай

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859582350.jpg?1752719557

ВАШИНГТОН, 17 июл - ПРАЙМ. Торговая политика президента США Дональда Трампа, включая угрозы новыми пошлинами против России и ее партнеров уже приводит к отчуждению как союзников, так и противников Вашингтона, заявил РИА Новости директор Института ядерных исследований Американского университета профессор Питер Кузник. "Трамп уже отталкивает и друзей, и врагов своими пошлинами и санкциями. Попытки пойти дальше могут обернуться провалом. Страны устали от Трампа - они могут и не поддаться на его шантаж", - отметил он. Эксперт подчеркнул, что повышение пошлин против России не окажет большого эффекта, так как объемы торговли между двумя странами минимальны. Однако введение вторичных санкций против таких покупателей российской нефти, как Китай, Индия или Бразилия, может иметь серьезные последствия. "Это также риск окончательно испортить отношения с ключевыми экономическими партнерами", - добавил Кузник. В минувший понедельник Трамп заявил, что США введут 100‑процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом. Кроме того, американский президент ранее объявлял, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в выходные заявила, что ЕС продолжит переговоры с Вашингтоном, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.

сша

вашингтон

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, вашингтон, китай, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес