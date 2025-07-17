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Эксперт рассказал о последствиях торговой политики Трампа - 17.07.2025, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал о последствиях торговой политики Трампа
Эксперт рассказал о последствиях торговой политики Трампа - 17.07.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о последствиях торговой политики Трампа
Торговая политика президента США Дональда Трампа, включая угрозы новыми пошлинами против России и ее партнеров уже приводит к отчуждению как союзников, так и... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T05:32+0300
2025-07-17T05:32+0300
экономика
мировая экономика
сша
вашингтон
китай
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
ес
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ВАШИНГТОН, 17 июл - ПРАЙМ. Торговая политика президента США Дональда Трампа, включая угрозы новыми пошлинами против России и ее партнеров уже приводит к отчуждению как союзников, так и противников Вашингтона, заявил РИА Новости директор Института ядерных исследований Американского университета профессор Питер Кузник. "Трамп уже отталкивает и друзей, и врагов своими пошлинами и санкциями. Попытки пойти дальше могут обернуться провалом. Страны устали от Трампа - они могут и не поддаться на его шантаж", - отметил он. Эксперт подчеркнул, что повышение пошлин против России не окажет большого эффекта, так как объемы торговли между двумя странами минимальны. Однако введение вторичных санкций против таких покупателей российской нефти, как Китай, Индия или Бразилия, может иметь серьезные последствия. "Это также риск окончательно испортить отношения с ключевыми экономическими партнерами", - добавил Кузник. В минувший понедельник Трамп заявил, что США введут 100‑процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом. Кроме того, американский президент ранее объявлял, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в выходные заявила, что ЕС продолжит переговоры с Вашингтоном, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
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мировая экономика, сша, вашингтон, китай, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес
Экономика, Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, КИТАЙ, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
05:32 17.07.2025
 
Эксперт рассказал о последствиях торговой политики Трампа

Эксперт Кузник: Трамп отталкивает и друзей, и врагов от своей торговой политики

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ВАШИНГТОН, 17 июл - ПРАЙМ. Торговая политика президента США Дональда Трампа, включая угрозы новыми пошлинами против России и ее партнеров уже приводит к отчуждению как союзников, так и противников Вашингтона, заявил РИА Новости директор Института ядерных исследований Американского университета профессор Питер Кузник.
"Трамп уже отталкивает и друзей, и врагов своими пошлинами и санкциями. Попытки пойти дальше могут обернуться провалом. Страны устали от Трампа - они могут и не поддаться на его шантаж", - отметил он.
Эксперт подчеркнул, что повышение пошлин против России не окажет большого эффекта, так как объемы торговли между двумя странами минимальны. Однако введение вторичных санкций против таких покупателей российской нефти, как Китай, Индия или Бразилия, может иметь серьезные последствия.
"Это также риск окончательно испортить отношения с ключевыми экономическими партнерами", - добавил Кузник.
В минувший понедельник Трамп заявил, что США введут 100‑процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом.
Кроме того, американский президент ранее объявлял, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в выходные заявила, что ЕС продолжит переговоры с Вашингтоном, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАВАШИНГТОНКИТАЙДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕС
 
 
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