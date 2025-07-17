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Эксперт оценил шансы Трампа на мирное соглашение по Украине
Эксперт оценил шансы Трампа на мирное соглашение по Украине - 17.07.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил шансы Трампа на мирное соглашение по Украине
Президенту США Дональду Трампу не следует приписывать себе заслуги в случае мирного соглашения по Украине, даже если он попытается представить свои угрозы и... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T07:30+0300
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ВАШИНГТОН, 17 июл - ПРАЙМ. Президенту США Дональду Трампу не следует приписывать себе заслуги в случае мирного соглашения по Украине, даже если он попытается представить свои угрозы и давление как причину его достижения, заявил РИА Новости директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник.
"Важно, чтобы эта война закончилась как можно скорее, это в интересах всех. Но моя единственная оговорка: я не хочу, чтобы угрозы и давление Трампа считались фактором, приведшим к мирному соглашению. Он, безусловно, попытается приписать себе это достижение, как уже сделал после прекращения боевых действий между Индией и Пакистаном. Но он не заслуживает этой похвалы", - отметил эксперт.
В понедельник Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений Украине через союзников по НАТО: США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, после чего союзники передадут её Киеву и восполнят запасы за счёт новых закупок у американских производителей. Он подчеркнул, что механизм уже согласован и будет реализован на средства стран НАТО.
В тот же день Трамп также заявил, что США введут 100‑процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом.
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Эксперт оценил шансы Трампа на мирное соглашение по Украине
Эксперт Кузник: Трамп не заслуживает похвалы в случае мирного соглашения по Украине
ВАШИНГТОН, 17 июл - ПРАЙМ. Президенту США Дональду Трампу не следует приписывать себе заслуги в случае мирного соглашения по Украине, даже если он попытается представить свои угрозы и давление как причину его достижения, заявил РИА Новости директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник.
"Важно, чтобы эта война закончилась как можно скорее, это в интересах всех. Но моя единственная оговорка: я не хочу, чтобы угрозы и давление Трампа считались фактором, приведшим к мирному соглашению. Он, безусловно, попытается приписать себе это достижение, как уже сделал после прекращения боевых действий между Индией и Пакистаном. Но он не заслуживает этой похвалы", - отметил эксперт.
В понедельник Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений Украине через союзников по НАТО: США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, после чего союзники передадут её Киеву и восполнят запасы за счёт новых закупок у американских производителей. Он подчеркнул, что механизм уже согласован и будет реализован на средства стран НАТО.
В тот же день Трамп также заявил, что США введут 100‑процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом.