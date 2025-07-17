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Эксперт оценил шансы Трампа на мирное соглашение по Украине - 17.07.2025, ПРАЙМ
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Эксперт оценил шансы Трампа на мирное соглашение по Украине
Эксперт оценил шансы Трампа на мирное соглашение по Украине - 17.07.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил шансы Трампа на мирное соглашение по Украине
Президенту США Дональду Трампу не следует приписывать себе заслуги в случае мирного соглашения по Украине, даже если он попытается представить свои угрозы и... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T07:30+0300
2025-07-17T07:30+0300
экономика
мировая экономика
общество
сша
украина
киев
дональд трамп
нато
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ВАШИНГТОН, 17 июл - ПРАЙМ. Президенту США Дональду Трампу не следует приписывать себе заслуги в случае мирного соглашения по Украине, даже если он попытается представить свои угрозы и давление как причину его достижения, заявил РИА Новости директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник. "Важно, чтобы эта война закончилась как можно скорее, это в интересах всех. Но моя единственная оговорка: я не хочу, чтобы угрозы и давление Трампа считались фактором, приведшим к мирному соглашению. Он, безусловно, попытается приписать себе это достижение, как уже сделал после прекращения боевых действий между Индией и Пакистаном. Но он не заслуживает этой похвалы", - отметил эксперт. В понедельник Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений Украине через союзников по НАТО: США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, после чего союзники передадут её Киеву и восполнят запасы за счёт новых закупок у американских производителей. Он подчеркнул, что механизм уже согласован и будет реализован на средства стран НАТО. В тот же день Трамп также заявил, что США введут 100‑процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом.
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мировая экономика, общество , сша, украина, киев, дональд трамп, нато
Экономика, Мировая экономика, Общество , США, УКРАИНА, Киев, Дональд Трамп, НАТО
07:30 17.07.2025
 
Эксперт оценил шансы Трампа на мирное соглашение по Украине

Эксперт Кузник: Трамп не заслуживает похвалы в случае мирного соглашения по Украине

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ВАШИНГТОН, 17 июл - ПРАЙМ. Президенту США Дональду Трампу не следует приписывать себе заслуги в случае мирного соглашения по Украине, даже если он попытается представить свои угрозы и давление как причину его достижения, заявил РИА Новости директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник.
"Важно, чтобы эта война закончилась как можно скорее, это в интересах всех. Но моя единственная оговорка: я не хочу, чтобы угрозы и давление Трампа считались фактором, приведшим к мирному соглашению. Он, безусловно, попытается приписать себе это достижение, как уже сделал после прекращения боевых действий между Индией и Пакистаном. Но он не заслуживает этой похвалы", - отметил эксперт.
В понедельник Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений Украине через союзников по НАТО: США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, после чего союзники передадут её Киеву и восполнят запасы за счёт новых закупок у американских производителей. Он подчеркнул, что механизм уже согласован и будет реализован на средства стран НАТО.
В тот же день Трамп также заявил, что США введут 100‑процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом.
 
ЭкономикаМировая экономикаОбществоСШАУКРАИНАКиевДональд ТрампНАТО
 
 
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