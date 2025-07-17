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Эксперты рассказали, как кошки стали миллионерами - 17.07.2025, ПРАЙМ
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Эксперты рассказали, как кошки стали миллионерами
Эксперты рассказали, как кошки стали миллионерами - 17.07.2025, ПРАЙМ
Эксперты рассказали, как кошки стали миллионерами
Среди участников "Национальной Лотереи", ставших миллионерами в первом полугодии 2025 года, любители кошек встречаются в 3,3 раза чаще, чем собачники, посчитали | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T06:27+0300
2025-07-17T06:27+0300
бизнес
россия
общество
вологодская область
татарстан
красноярский край
минфин
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Среди участников "Национальной Лотереи", ставших миллионерами в первом полугодии 2025 года, любители кошек встречаются в 3,3 раза чаще, чем собачники, посчитали для РИА Новости аналитики бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России. "Это подтверждает статистика участников, выигравших от 1 миллиона рублей, у которых есть домашние животные: из них почти 77% - кошатники, а 23% - владельцы собак", - объяснили в компании. При этом домашних кошек в России всего вдвое больше, чем собак - 49,2 миллиона против 25,5 миллиона, показало исследование, которое провел в 2023 году "Центр изучения питания и благополучия животных". Многие уверены, что удачу в лотерее им принесли именно питомцы. Так, например, юрист Надежда из Тюменской области выиграла 21,9 миллиона рублей в онлайн-лотерее "Супер 8" после того, как подобрала на улице рыжего котенка. "Рыжий - к деньгам", - рассказала она. Котенка решили назвать Фартом, и теперь он будет счастливым талисманом семьи. Ольга из Вологодской области выиграла почти 11 миллионов рублей - суперприз онлайн-лотереи "4х4". Накануне победы она заметила, что у ее любимых котов выпали усы, и она стала их собирать. "Давно еще мама говорила, что кошачьи усы приносят удачу", - отмечала женщина. Аналогичная история произошла с учительницей Луизой из Татарстана. Прочитав о победительнице, которая собирала кошачьи усы и выиграла суперприз "4х4", Луиза тоже положила выпавшие усы своей кошки в кошелек - и вскоре выиграла 1 миллион рублей в лотерее "Цветные шары". Продавец из города Коврова Владимирской области Елена выиграла 1 миллион рублей в моментальной лотерее "Раунд". Победительница уверена, что удачу ей принесли любимые кошки: "кто-то подбросил кошечку, я ее приютила, потом еще одну". "Хотя кошатники лидируют, среди миллионеров бренда есть и собачники. Александр, дежурный по станции из Красноярского края, выиграл 10 миллионов рублей и стал новым мультимиллионером благодаря онлайн-лотерее "Супер 8". За несколько дней до тиража Александр завел собаку", - отметили в компании. "Много счастливых совпадений стало с тех пор, как появилась эта собака", - рассказал мужчина.
вологодская область
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40
192
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, общество , вологодская область, татарстан, красноярский край, минфин
Бизнес, РОССИЯ, Общество , Вологодская область, ТАТАРСТАН, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Минфин
06:27 17.07.2025
 
Эксперты рассказали, как кошки стали миллионерами

"Национальная Лотерея": любители кошек встречаются в 3,3 раза чаще, чем собачники

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Среди участников "Национальной Лотереи", ставших миллионерами в первом полугодии 2025 года, любители кошек встречаются в 3,3 раза чаще, чем собачники, посчитали для РИА Новости аналитики бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России.
"Это подтверждает статистика участников, выигравших от 1 миллиона рублей, у которых есть домашние животные: из них почти 77% - кошатники, а 23% - владельцы собак", - объяснили в компании.
При этом домашних кошек в России всего вдвое больше, чем собак - 49,2 миллиона против 25,5 миллиона, показало исследование, которое провел в 2023 году "Центр изучения питания и благополучия животных".
Многие уверены, что удачу в лотерее им принесли именно питомцы. Так, например, юрист Надежда из Тюменской области выиграла 21,9 миллиона рублей в онлайн-лотерее "Супер 8" после того, как подобрала на улице рыжего котенка. "Рыжий - к деньгам", - рассказала она. Котенка решили назвать Фартом, и теперь он будет счастливым талисманом семьи.
Ольга из Вологодской области выиграла почти 11 миллионов рублей - суперприз онлайн-лотереи "4х4". Накануне победы она заметила, что у ее любимых котов выпали усы, и она стала их собирать. "Давно еще мама говорила, что кошачьи усы приносят удачу", - отмечала женщина.
Аналогичная история произошла с учительницей Луизой из Татарстана. Прочитав о победительнице, которая собирала кошачьи усы и выиграла суперприз "4х4", Луиза тоже положила выпавшие усы своей кошки в кошелек - и вскоре выиграла 1 миллион рублей в лотерее "Цветные шары".
Продавец из города Коврова Владимирской области Елена выиграла 1 миллион рублей в моментальной лотерее "Раунд". Победительница уверена, что удачу ей принесли любимые кошки: "кто-то подбросил кошечку, я ее приютила, потом еще одну".
"Хотя кошатники лидируют, среди миллионеров бренда есть и собачники. Александр, дежурный по станции из Красноярского края, выиграл 10 миллионов рублей и стал новым мультимиллионером благодаря онлайн-лотерее "Супер 8". За несколько дней до тиража Александр завел собаку", - отметили в компании. "Много счастливых совпадений стало с тех пор, как появилась эта собака", - рассказал мужчина.
 
БизнесРОССИЯОбществоВологодская областьТАТАРСТАНКРАСНОЯРСКИЙ КРАЙМинфин
 
 
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