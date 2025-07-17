https://1prime.ru/20250717/eksperty-859583230.html

Эксперты рассказали, как кошки стали миллионерами

Эксперты рассказали, как кошки стали миллионерами - 17.07.2025, ПРАЙМ

Эксперты рассказали, как кошки стали миллионерами

Среди участников "Национальной Лотереи", ставших миллионерами в первом полугодии 2025 года, любители кошек встречаются в 3,3 раза чаще, чем собачники, посчитали | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T06:27+0300

2025-07-17T06:27+0300

2025-07-17T06:27+0300

бизнес

россия

общество

вологодская область

татарстан

красноярский край

минфин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859583230.jpg?1752722827

МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Среди участников "Национальной Лотереи", ставших миллионерами в первом полугодии 2025 года, любители кошек встречаются в 3,3 раза чаще, чем собачники, посчитали для РИА Новости аналитики бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России. "Это подтверждает статистика участников, выигравших от 1 миллиона рублей, у которых есть домашние животные: из них почти 77% - кошатники, а 23% - владельцы собак", - объяснили в компании. При этом домашних кошек в России всего вдвое больше, чем собак - 49,2 миллиона против 25,5 миллиона, показало исследование, которое провел в 2023 году "Центр изучения питания и благополучия животных". Многие уверены, что удачу в лотерее им принесли именно питомцы. Так, например, юрист Надежда из Тюменской области выиграла 21,9 миллиона рублей в онлайн-лотерее "Супер 8" после того, как подобрала на улице рыжего котенка. "Рыжий - к деньгам", - рассказала она. Котенка решили назвать Фартом, и теперь он будет счастливым талисманом семьи. Ольга из Вологодской области выиграла почти 11 миллионов рублей - суперприз онлайн-лотереи "4х4". Накануне победы она заметила, что у ее любимых котов выпали усы, и она стала их собирать. "Давно еще мама говорила, что кошачьи усы приносят удачу", - отмечала женщина. Аналогичная история произошла с учительницей Луизой из Татарстана. Прочитав о победительнице, которая собирала кошачьи усы и выиграла суперприз "4х4", Луиза тоже положила выпавшие усы своей кошки в кошелек - и вскоре выиграла 1 миллион рублей в лотерее "Цветные шары". Продавец из города Коврова Владимирской области Елена выиграла 1 миллион рублей в моментальной лотерее "Раунд". Победительница уверена, что удачу ей принесли любимые кошки: "кто-то подбросил кошечку, я ее приютила, потом еще одну". "Хотя кошатники лидируют, среди миллионеров бренда есть и собачники. Александр, дежурный по станции из Красноярского края, выиграл 10 миллионов рублей и стал новым мультимиллионером благодаря онлайн-лотерее "Супер 8". За несколько дней до тиража Александр завел собаку", - отметили в компании. "Много счастливых совпадений стало с тех пор, как появилась эта собака", - рассказал мужчина.

вологодская область

татарстан

красноярский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, общество , вологодская область, татарстан, красноярский край, минфин