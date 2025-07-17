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Экспорт швейцарских часов в июне снизился второй месяц подряд
Экспорт швейцарских часов в июне снизился второй месяц подряд - 17.07.2025, ПРАЙМ
Экспорт швейцарских часов в июне снизился второй месяц подряд
Экспорт швейцарских часов в июне падал второй месяц подряд, в основном из-за значительного снижения спроса в США, Японии и Гонконге, сообщила Федерация... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T10:55+0300
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Экспорт швейцарских часов в июне падал второй месяц подряд, в основном из-за значительного снижения спроса в США, Японии и Гонконге, сообщила Федерация швейцарской часовой промышленности. Согласно данным, в июне текущего года было экспортировано 1,167 миллиона наручных часов, что на 0,5% ниже уровня мая. В конце весны снижение спроса было более значительным - почти 10%. Основная причина снижения - продолжающийся обвал на ключевых рынках. В США спрос сократился на 17,6%, в Японии - на 11%, в Гонконге - на 10,6%. При этом в Великобритании спрос остается подавленным, снизившись за месяц на 0,1% после спада в мае на 14,5%. Немного восстановился спрос в Сингапуре (+2,6%) и Китае (+6,1%), однако это не компенсирует майскую просадку. Если смотреть в ценовом разрезе, то заметное снижение наблюдалось во всех сегментах - в среднем на 9,7%. Исключением стали часы стоимостью от 500 до 3000 франков, где был зафиксирован солидный рост (+16%).
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мировая экономика, сша, япония, гонконг
Экономика, Мировая экономика, США, ЯПОНИЯ, ГОНКОНГ
Экспорт швейцарских часов в июне снизился второй месяц подряд
Экспорт швейцарских часов в июне упал из-за снижения спроса в США, Японии и Гонконге
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Экспорт швейцарских часов в июне падал второй месяц подряд, в основном из-за значительного снижения спроса в США, Японии и Гонконге, сообщила Федерация швейцарской часовой промышленности.
Согласно данным, в июне текущего года было экспортировано 1,167 миллиона наручных часов, что на 0,5% ниже уровня мая. В конце весны снижение спроса было более значительным - почти 10%.
Основная причина снижения - продолжающийся обвал на ключевых рынках. В США спрос сократился на 17,6%, в Японии - на 11%, в Гонконге - на 10,6%. При этом в Великобритании спрос остается подавленным, снизившись за месяц на 0,1% после спада в мае на 14,5%.
Немного восстановился спрос в Сингапуре (+2,6%) и Китае (+6,1%), однако это не компенсирует майскую просадку.
Если смотреть в ценовом разрезе, то заметное снижение наблюдалось во всех сегментах - в среднем на 9,7%. Исключением стали часы стоимостью от 500 до 3000 франков, где был зафиксирован солидный рост (+16%).
Доля рубля в расчетах за экспорт в азиатские страны превысила 50 процентов