https://1prime.ru/20250717/elektroenergiya-859612641.html
Задолженность на оптовом рынке электроэнергии РФ снизилась с начала года
Задолженность на оптовом рынке электроэнергии РФ снизилась с начала года - 17.07.2025, ПРАЙМ
Задолженность на оптовом рынке электроэнергии РФ снизилась с начала года
Задолженность на оптовом рынке электроэнергии и мощности в России за январь-июнь снизилась с начала года на 2,97 миллиарда рублей, составив 68,25 миллиарда,... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T13:28+0300
2025-07-17T13:28+0300
2025-07-17T13:28+0300
энергетика
россия
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центральный федеральный округ
"совет рынка"
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Задолженность на оптовом рынке электроэнергии и мощности в России за январь-июнь снизилась с начала года на 2,97 миллиарда рублей, составив 68,25 миллиарда, следует из презентации члена правления - первого заместителя председателя правления Центра финансовых расчетов (ЦФР, структуры "Совета рынка") Дмитрия Чернова. Согласно материалам, по состоянию на 30 июня этого года размер задолженности по всем федеральным округам составлял 68,254 миллиарда рублей. При этом 92,3% задолженности приходилось на потребителей Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Уровень расчетов, то есть процент выполнения обязательств по плате за электроэнергию, в целом составил 100,1%. У СКФО уровень расчетов составил 102,3%, у Южного федерального округа - 100,4%, у Центрального федерального округа - 100,1%. Северо-Западный, Дальневосточный, Сибирский и Уральский федеральные округа рассчитались на уровне 100%. Приволжский федеральный округ выполнил обязательства только на 99,9%.
https://1prime.ru/20250714/elektroenergiya-859471759.html
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россия, газ, центральный федеральный округ, "совет рынка"
Энергетика, РОССИЯ, Газ, Центральный федеральный округ, "Совет рынка"
Задолженность на оптовом рынке электроэнергии РФ снизилась с начала года
Задолженность на оптовом рынке электроэнергии РФ с начала года снизилась на 2,97 млрд руб
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Задолженность на оптовом рынке электроэнергии и мощности в России за январь-июнь снизилась с начала года на 2,97 миллиарда рублей, составив 68,25 миллиарда, следует из презентации члена правления - первого заместителя председателя правления Центра финансовых расчетов (ЦФР, структуры "Совета рынка") Дмитрия Чернова.
Согласно материалам, по состоянию на 30 июня этого года размер задолженности по всем федеральным округам составлял 68,254 миллиарда рублей. При этом 92,3% задолженности приходилось на потребителей Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).
Уровень расчетов, то есть процент выполнения обязательств по плате за электроэнергию, в целом составил 100,1%. У СКФО уровень расчетов составил 102,3%, у Южного федерального округа - 100,4%, у Центрального федерального округа - 100,1%. Северо-Западный, Дальневосточный, Сибирский и Уральский федеральные округа рассчитались на уровне 100%. Приволжский федеральный округ выполнил обязательства только на 99,9%.
В Сибири отметили снижение цен на электроэнергию на оптовом рынке