Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Задолженность на оптовом рынке электроэнергии РФ снизилась с начала года - 17.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250717/elektroenergiya-859612641.html
Задолженность на оптовом рынке электроэнергии РФ снизилась с начала года
Задолженность на оптовом рынке электроэнергии РФ снизилась с начала года - 17.07.2025, ПРАЙМ
Задолженность на оптовом рынке электроэнергии РФ снизилась с начала года
Задолженность на оптовом рынке электроэнергии и мощности в России за январь-июнь снизилась с начала года на 2,97 миллиарда рублей, составив 68,25 миллиарда,... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T13:28+0300
2025-07-17T13:28+0300
энергетика
россия
газ
центральный федеральный округ
"совет рынка"
https://cdnn.1prime.ru/img/76730/40/767304088_0:8:1501:852_1920x0_80_0_0_57f07dc09bb7b9c698dd10a8ce8d63ad.jpg
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Задолженность на оптовом рынке электроэнергии и мощности в России за январь-июнь снизилась с начала года на 2,97 миллиарда рублей, составив 68,25 миллиарда, следует из презентации члена правления - первого заместителя председателя правления Центра финансовых расчетов (ЦФР, структуры "Совета рынка") Дмитрия Чернова. Согласно материалам, по состоянию на 30 июня этого года размер задолженности по всем федеральным округам составлял 68,254 миллиарда рублей. При этом 92,3% задолженности приходилось на потребителей Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Уровень расчетов, то есть процент выполнения обязательств по плате за электроэнергию, в целом составил 100,1%. У СКФО уровень расчетов составил 102,3%, у Южного федерального округа - 100,4%, у Центрального федерального округа - 100,1%. Северо-Западный, Дальневосточный, Сибирский и Уральский федеральные округа рассчитались на уровне 100%. Приволжский федеральный округ выполнил обязательства только на 99,9%.
https://1prime.ru/20250714/elektroenergiya-859471759.html
центральный федеральный округ
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76730/40/767304088_75:0:1408:1000_1920x0_80_0_0_f4d57c8b31692b9da210171a3e18e06c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, газ, центральный федеральный округ, "совет рынка"
Энергетика, РОССИЯ, Газ, Центральный федеральный округ, "Совет рынка"
13:28 17.07.2025
 
Задолженность на оптовом рынке электроэнергии РФ снизилась с начала года

Задолженность на оптовом рынке электроэнергии РФ с начала года снизилась на 2,97 млрд руб

© fotolia.com / kalafotoЛинии электропередач
Линии электропередач - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
© fotolia.com / kalafoto
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Задолженность на оптовом рынке электроэнергии и мощности в России за январь-июнь снизилась с начала года на 2,97 миллиарда рублей, составив 68,25 миллиарда, следует из презентации члена правления - первого заместителя председателя правления Центра финансовых расчетов (ЦФР, структуры "Совета рынка") Дмитрия Чернова.
Согласно материалам, по состоянию на 30 июня этого года размер задолженности по всем федеральным округам составлял 68,254 миллиарда рублей. При этом 92,3% задолженности приходилось на потребителей Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).
Уровень расчетов, то есть процент выполнения обязательств по плате за электроэнергию, в целом составил 100,1%. У СКФО уровень расчетов составил 102,3%, у Южного федерального округа - 100,4%, у Центрального федерального округа - 100,1%. Северо-Западный, Дальневосточный, Сибирский и Уральский федеральные округа рассчитались на уровне 100%. Приволжский федеральный округ выполнил обязательства только на 99,9%.
Линии электропередач в Хакасии - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
В Сибири отметили снижение цен на электроэнергию на оптовом рынке
14 июля, 17:38
 
ЭнергетикаРОССИЯГазЦентральный федеральный округ"Совет рынка"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала