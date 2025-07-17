https://1prime.ru/20250717/elektroenergiya-859612641.html

Задолженность на оптовом рынке электроэнергии РФ снизилась с начала года

Задолженность на оптовом рынке электроэнергии РФ снизилась с начала года - 17.07.2025, ПРАЙМ

Задолженность на оптовом рынке электроэнергии РФ снизилась с начала года

Задолженность на оптовом рынке электроэнергии и мощности в России за январь-июнь снизилась с начала года на 2,97 миллиарда рублей, составив 68,25 миллиарда,... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T13:28+0300

2025-07-17T13:28+0300

2025-07-17T13:28+0300

энергетика

россия

газ

центральный федеральный округ

"совет рынка"

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Задолженность на оптовом рынке электроэнергии и мощности в России за январь-июнь снизилась с начала года на 2,97 миллиарда рублей, составив 68,25 миллиарда, следует из презентации члена правления - первого заместителя председателя правления Центра финансовых расчетов (ЦФР, структуры "Совета рынка") Дмитрия Чернова. Согласно материалам, по состоянию на 30 июня этого года размер задолженности по всем федеральным округам составлял 68,254 миллиарда рублей. При этом 92,3% задолженности приходилось на потребителей Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Уровень расчетов, то есть процент выполнения обязательств по плате за электроэнергию, в целом составил 100,1%. У СКФО уровень расчетов составил 102,3%, у Южного федерального округа - 100,4%, у Центрального федерального округа - 100,1%. Северо-Западный, Дальневосточный, Сибирский и Уральский федеральные округа рассчитались на уровне 100%. Приволжский федеральный округ выполнил обязательства только на 99,9%.

https://1prime.ru/20250714/elektroenergiya-859471759.html

центральный федеральный округ

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россия, газ, центральный федеральный округ, "совет рынка"