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ЕС снизил импорт трубопроводного газа на 10%
ЕС снизил импорт трубопроводного газа на 10% - 17.07.2025, ПРАЙМ
ЕС снизил импорт трубопроводного газа на 10%
Страны ЕС в первом полугодии снизили импорт трубопроводного газа на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 71 миллиарда кубометров, говорится в... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T00:18+0300
2025-07-17T00:18+0300
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Страны ЕС в первом полугодии снизили импорт трубопроводного газа на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 71 миллиарда кубометров, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа.
"За первую половину 2025 года совокупный импорт трубопроводного природного газа в ЕС составил 71 миллиард кубометров, что на 10% меньше по сравнению с прошлым годом", – говорится в докладе.
При этом в июне 2025 года ЕС импортировал 11,5 миллиарда кубометров трубопроводного природного газа, что на 12% меньше по сравнению с прошлым годом и на 5% меньше по сравнению с предыдущим месяцем.
Среди всех поставщиков в июне 2025 года рост импорта трубопроводного газа по сравнению с предыдущим месяцем был зафиксирован только из Азербайджана, уточняется в докладе. Поставки из Норвегии продолжали ограничиваться из-за ежегодных технических работ.
Отмечается, что глобальный импорт трубопроводного газа в первом полугодии составил около 307 миллиардов кубометров, что на 3% больше по сравнению с прошлым годом.
Рост импорта газа по трубам в США, Китае и Турции компенсировал снижение импорта в странах ЕС, уточняется в докладе.
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газ, азербайджан, норвегия, сша, ес
Энергетика, Газ, Экономика, АЗЕРБАЙДЖАН, НОРВЕГИЯ, США, ЕС
ЕС снизил импорт трубопроводного газа на 10%
Форум стран-экспортеров газа: ЕС снизил импорт трубопроводного газа на 10%
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Страны ЕС в первом полугодии снизили импорт трубопроводного газа на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 71 миллиарда кубометров, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа.
"За первую половину 2025 года совокупный импорт трубопроводного природного газа в ЕС составил 71 миллиард кубометров, что на 10% меньше по сравнению с прошлым годом", – говорится в докладе.
При этом в июне 2025 года ЕС импортировал 11,5 миллиарда кубометров трубопроводного природного газа, что на 12% меньше по сравнению с прошлым годом и на 5% меньше по сравнению с предыдущим месяцем.
Среди всех поставщиков в июне 2025 года рост импорта трубопроводного газа по сравнению с предыдущим месяцем был зафиксирован только из Азербайджана, уточняется в докладе. Поставки из Норвегии продолжали ограничиваться из-за ежегодных технических работ.
Отмечается, что глобальный импорт трубопроводного газа в первом полугодии составил около 307 миллиардов кубометров, что на 3% больше по сравнению с прошлым годом.
Рост импорта газа по трубам в США, Китае и Турции компенсировал снижение импорта в странах ЕС, уточняется в докладе.