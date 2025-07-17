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ЕС в мае нарастил импорт нефти из России до трехмесячного максимума

ЕС в мае нарастил импорт нефти из России до трехмесячного максимума - 17.07.2025, ПРАЙМ

ЕС в мае нарастил импорт нефти из России до трехмесячного максимума

Евросоюз в мае нарастил импорт нефти из России до трехмесячного максимума, следует из данных Евростата, которые изучило РИА Новости. | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T05:17+0300

2025-07-17T05:17+0300

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МОСКВА, 17 июл – ПРАЙМ. Евросоюз в мае нарастил импорт нефти из России до трехмесячного максимума, следует из данных Евростата, которые изучило РИА Новости. За месяц закупки увеличились на 5,5%, достигнув максимальных с февраля этого года 407,4 миллиона евро. Словакия приобрела у России черного золота на 205,9 миллиона евро, что на 5,8% меньше уровня апреля. Однако эту просадку полностью компенсировала Венгрия, увеличившая импорт на 22% - до 201,5 миллиона евро. Всего за январь-май Евросоюз приобрел у России нефти на 2,3 миллиарда евро против 2,9 миллиарда годом ранее.

словакия

венгрия

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россия, мировая экономика, словакия, венгрия, ес