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ЕС в мае нарастил импорт нефти из России до трехмесячного максимума - 17.07.2025, ПРАЙМ
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ЕС в мае нарастил импорт нефти из России до трехмесячного максимума
ЕС в мае нарастил импорт нефти из России до трехмесячного максимума - 17.07.2025, ПРАЙМ
ЕС в мае нарастил импорт нефти из России до трехмесячного максимума
Евросоюз в мае нарастил импорт нефти из России до трехмесячного максимума, следует из данных Евростата, которые изучило РИА Новости. | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T05:17+0300
2025-07-17T05:17+0300
экономика
россия
мировая экономика
словакия
венгрия
ес
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МОСКВА, 17 июл – ПРАЙМ. Евросоюз в мае нарастил импорт нефти из России до трехмесячного максимума, следует из данных Евростата, которые изучило РИА Новости. За месяц закупки увеличились на 5,5%, достигнув максимальных с февраля этого года 407,4 миллиона евро. Словакия приобрела у России черного золота на 205,9 миллиона евро, что на 5,8% меньше уровня апреля. Однако эту просадку полностью компенсировала Венгрия, увеличившая импорт на 22% - до 201,5 миллиона евро. Всего за январь-май Евросоюз приобрел у России нефти на 2,3 миллиарда евро против 2,9 миллиарда годом ранее.
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россия, мировая экономика, словакия, венгрия, ес
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, СЛОВАКИЯ, ВЕНГРИЯ, ЕС
05:17 17.07.2025
 
ЕС в мае нарастил импорт нефти из России до трехмесячного максимума

Евростат: ЕС в мае нарастил импорт нефти из России до трехмесячного максимума

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МОСКВА, 17 июл – ПРАЙМ. Евросоюз в мае нарастил импорт нефти из России до трехмесячного максимума, следует из данных Евростата, которые изучило РИА Новости.
За месяц закупки увеличились на 5,5%, достигнув максимальных с февраля этого года 407,4 миллиона евро.
Словакия приобрела у России черного золота на 205,9 миллиона евро, что на 5,8% меньше уровня апреля. Однако эту просадку полностью компенсировала Венгрия, увеличившая импорт на 22% - до 201,5 миллиона евро.
Всего за январь-май Евросоюз приобрел у России нефти на 2,3 миллиарда евро против 2,9 миллиарда годом ранее.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаСЛОВАКИЯВЕНГРИЯЕС
 
 
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