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Фондовые индексы Европы закрылись ростом в пределах 1-2% - 17.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250717/europe-859635643.html
Фондовые индексы Европы закрылись ростом в пределах 1-2%
Фондовые индексы Европы закрылись ростом в пределах 1-2% - 17.07.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы закрылись ростом в пределах 1-2%
Основные фондовые индексы Европы выросли в пределах 1-2% в четверг, свидетельствуют данные бирж. | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T20:08+0300
2025-07-17T20:23+0300
экономика
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы выросли в пределах 1-2% в четверг, свидетельствуют данные бирж. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,52% - до 8 972,64 пункта, французский CAC 40 - на 1,29%, до 7 822 пунктов, немецкий DAX - на 1,49%, до 24 367,47 пункта. "Европейские рынки сегодня восстанавливаются... данные по прибыли компаний, безусловно, оказывают влияние на фондовые рынки, но, также все, что связано с политикой президента США Дональда Трампа, все еще остается в центре внимания", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика IG Акселя Рудольфа (Axel Rudolph). Аналитик добавил, что Трамп, вероятно, заключит торговую сделку с Евросоюзом к 1 августа, несмотря на жесткие заявления, отметив, что США могут серьезно отнестись к угрозам со стороны ЕС, осуществление которых будет препятствовать торговле стран. В четверг британская газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники заявила, что Евросоюз разрабатывает варианты возможных ответных мер на случай провала торговых переговоров с США, они включают введение пошлин на американские услуги, а также экспортный контроль. Трамп 12 июля заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам. Инвесторы обращают внимание на статистику по состоянию экономики стран. Ранее в четверг европейское статистическое агентство Евростат опубликовало окончательную оценку инфляции в еврозоне. Так, по итогам июня годовая инфляция в еврозоне ускорилась до 2% с 1,9% в мае, что совпало с предварительными данными.
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рынок, индексы, сша, европа, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес, dax, financial times
Экономика, Рынок, Индексы, США, ЕВРОПА, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, DAX, Financial Times
20:08 17.07.2025 (обновлено: 20:23 17.07.2025)
 
Фондовые индексы Европы закрылись ростом в пределах 1-2%

Основные фондовые индексы Европы выросли в пределах 1-2%

CC BY-SA 2.0 / Matt Buck / The Bank of England and The Stock Exchange TowerЗдания Лондонского банка и Лондонской фондовой биржи
Здания Лондонского банка и Лондонской фондовой биржи - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
CC BY-SA 2.0 / Matt Buck / The Bank of England and The Stock Exchange Tower
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы выросли в пределах 1-2% в четверг, свидетельствуют данные бирж.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,52% - до 8 972,64 пункта, французский CAC 40 - на 1,29%, до 7 822 пунктов, немецкий DAX - на 1,49%, до 24 367,47 пункта.
"Европейские рынки сегодня восстанавливаются... данные по прибыли компаний, безусловно, оказывают влияние на фондовые рынки, но, также все, что связано с политикой президента США Дональда Трампа, все еще остается в центре внимания", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика IG Акселя Рудольфа (Axel Rudolph).
Аналитик добавил, что Трамп, вероятно, заключит торговую сделку с Евросоюзом к 1 августа, несмотря на жесткие заявления, отметив, что США могут серьезно отнестись к угрозам со стороны ЕС, осуществление которых будет препятствовать торговле стран.
В четверг британская газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники заявила, что Евросоюз разрабатывает варианты возможных ответных мер на случай провала торговых переговоров с США, они включают введение пошлин на американские услуги, а также экспортный контроль.
Трамп 12 июля заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам.
Инвесторы обращают внимание на статистику по состоянию экономики стран. Ранее в четверг европейское статистическое агентство Евростат опубликовало окончательную оценку инфляции в еврозоне. Так, по итогам июня годовая инфляция в еврозоне ускорилась до 2% с 1,9% в мае, что совпало с предварительными данными.
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ЭкономикаРынокИндексыСШАЕВРОПАДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕСDAXFinancial Times
 
 
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