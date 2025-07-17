https://1prime.ru/20250717/europe-859635643.html

Фондовые индексы Европы закрылись ростом в пределах 1-2%

Фондовые индексы Европы закрылись ростом в пределах 1-2% - 17.07.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы закрылись ростом в пределах 1-2%

Основные фондовые индексы Европы выросли в пределах 1-2% в четверг, свидетельствуют данные бирж. | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T20:08+0300

2025-07-17T20:08+0300

2025-07-17T20:23+0300

экономика

рынок

индексы

сша

европа

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

ес

dax

financial times

https://cdnn.1prime.ru/img/84134/20/841342000_0:154:3967:2385_1920x0_80_0_0_d4fc5bdc3b51fa57c6a99ed39c47616b.jpg

МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы выросли в пределах 1-2% в четверг, свидетельствуют данные бирж. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,52% - до 8 972,64 пункта, французский CAC 40 - на 1,29%, до 7 822 пунктов, немецкий DAX - на 1,49%, до 24 367,47 пункта. "Европейские рынки сегодня восстанавливаются... данные по прибыли компаний, безусловно, оказывают влияние на фондовые рынки, но, также все, что связано с политикой президента США Дональда Трампа, все еще остается в центре внимания", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика IG Акселя Рудольфа (Axel Rudolph). Аналитик добавил, что Трамп, вероятно, заключит торговую сделку с Евросоюзом к 1 августа, несмотря на жесткие заявления, отметив, что США могут серьезно отнестись к угрозам со стороны ЕС, осуществление которых будет препятствовать торговле стран. В четверг британская газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники заявила, что Евросоюз разрабатывает варианты возможных ответных мер на случай провала торговых переговоров с США, они включают введение пошлин на американские услуги, а также экспортный контроль. Трамп 12 июля заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам. Инвесторы обращают внимание на статистику по состоянию экономики стран. Ранее в четверг европейское статистическое агентство Евростат опубликовало окончательную оценку инфляции в еврозоне. Так, по итогам июня годовая инфляция в еврозоне ускорилась до 2% с 1,9% в мае, что совпало с предварительными данными.

https://1prime.ru/20250717/obzor-859634896.html

сша

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, индексы, сша, европа, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес, dax, financial times