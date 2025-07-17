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Европа нарастила импорт СПГ в I полугодии на 26%

Европа нарастила импорт СПГ в I полугодии на 26% - 17.07.2025, ПРАЙМ

Европа нарастила импорт СПГ в I полугодии на 26%

Европа нарастила импорт сжиженного природного газа (СПГ) в первом полугодии 2025 года на 26% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 68 миллионов тонн, | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T00:25+0300

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энергетика

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Европа нарастила импорт сжиженного природного газа (СПГ) в первом полугодии 2025 года на 26% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 68 миллионов тонн, находится на пути к годовому рекорду, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа. "За первую половину 2025 года импорт СПГ в Европе вырос на 26% (13,84 миллиона тонн) по сравнению с прошлым годом, достигнув 67,97 миллиона тонн, и находится на пути к рекордному годовому показателю", – говорится в докладе. Отмечается, что в июне импорт СПГ в Европе продолжил активно расти, достигнув рекордного для июня уровня в 10,1 миллиона тонн. Рост импорта СПГ в Европе, как объясняется, был обусловлен сочетанием снижения импорта трубопроводного газа, повышенным спросом на газ для закачки в подземные хранилища и снижением собственной добычи газа. На уровне отдельных стран рост импорта СПГ в регионе возглавили Бельгия, Франция, Германия, Греция, Италия, Нидерланды и Испания, уточняется в докладе. Что касается мирового импорта СПГ, в июне он вырос на 9,4% (3 миллиона тонн) по сравнению с прошлым годом, достигнув 34,8 миллиона тонн. Отмечается, что это стало самым значительным годовым приростом с ноября 2022 года. В первом полугодии 2025 года глобальный импорт СПГ вырос на 4,1% (8,4 миллиона тонн) по сравнению с прошлым годом, достигнув 214,6 миллиона тонн, в основном благодаря повышенному спросу в Европе, также говорится в докладе.

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газ, европа, бельгия, франция